Nicht alle der Mitarbeiter des bayrischen Autozulieferers, die sich mit dem neuen Coronavirus infiziert haben, haben sich direkt bei der Chinesin angesteckt, die als Seminarleiterin zu Gast in Gauting war. Sie hatte das Virus auf einer Geschäftsreise im Januar versehentlich nach Deutschland eingeschleppt und gilt als Patientin null in der Infektionskette in Bayern.

Wie Forscherinnen und Forscher aktuell im New England Journal of Medicine (Rothe et al., 2020) berichten, hat der erste direkt von ihr infizierte Deutsche seinerseits einen oder mehrere Personen in seinem Umfeld angesteckt – und zwar offenbar zu einem Zeitpunkt, als er selbst noch keine Symptome hatte. Damit hat sich der neue Erreger – nach allem, was bisher bekannt ist – erstmals außerhalb Chinas über zwei Ecken verbreitet. Das ist die Reskontruktion der bisherigen Verbreitung in Deutschland:

Patientin null steckt unwissentlich Kollegen an

19. bis 22. Januar: Eine mit dem neuen Erreger 2019-nCoV infizierte Chinesin ist in Bayern auf Geschäftsbesuch in der Zentrale eines Autozulieferers im bayerischen Gauting. Kollegen nehmen an unterschiedlichen Tagen an Seminaren und Meetings mit ihr teil. Es geht der Frau gut. Sie hat keine Symptome. Erst auf dem Rückflug nach Schanghai, wo sie ansässig ist, wird sie spürbar krank. Sie ist Patientin null des Ausbruchs in Deutschland - oder die Indexpatientin, wie Wissenschaftler sagen.

Der erste Kollege kriegt Halsschmerzen und Fieber

24. Januar: Ein 33-jähriger Mitarbeiter der bayerischen Niederlassung bekommt Halsschmerzen, Schüttelfrost und Gliederschmerzen. Er hatte am 20. und 21. Januar an Geschäftstreffen mit der infizierten Kollegin teilgenommen. Er meldet sich krank.

25. Januar: Der erkrankte Kollege bekommt 39,1 Grad Celsius Fieber und "produktiven Husten", sprich Auswurf. Er bleibt – so geht es aus der Beschreibung im New England Journal hervor, offenbar zu Hause. Ihn bezeichnen die Wissenschaftler in ihrer Veröffentlichung als Patient 1 – den ersten, der sich an der Indexpatientin angesteckt hat.

Die Grafik zeigt, welche der mit dem Coronavirus infizierten Mitarbeiter der Firma Webasto Kontakt zu Patientin null (Hier: Index Patient, rot) hatten. Interessant ist, dass Patienten 3 und 4 nur Kontakt zu Patient 1 hatten (hier mit C gekennzeichnet). Die Frau kann sie also nicht angesteckt haben. © Rothe et al./​NEJM

Patientin null erfährt, dass sie infiziert ist

26. Januar: Patientin null wird in China positiv auf 2019-nCoV getestet. Dem fiebrigen Kollegen in Deutschland geht es zum Abend hin schon wieder besser.

27. Januar: Der nur leicht erkrankte deutsche Kollege geht wieder zur Arbeit und hat Kontakt zu anderen Kollegen. Am selben Tag erfährt der Arbeitgeber von der Infektion der abgereisten chinesischen Mitarbeiterin. Daraufhin wird der kranke Kollege in die Abteilung für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin der Uniklinik München geschickt. Er ist fiebrig, aber wohlauf.



Patient 1 wird positiv getestet

Die Ärztinnen und Ärzte in der Klinik wollen wissen, ob der Mann – Patient 1 – in den letzten 14 Tagen vor seiner Krankheit im Ausland war. Das ist der Zeitraum, der im Moment als mögliche Inkubationszeit für die neue Coronaviren-Infektion in Frage kommt. Dem Bericht zu Folge war der Mann in dieser Zeit aber nicht im Ausland. Anhand eines Nasenabstrichs und einem Speicheltest wird er positiv auf 2019-nCo getestet. Er ist also infiziert. Personen, die mit Patientin null und dem nun positiv getesteten Mann werden ausfindig gemacht – sie sollen auf den Erreger hin untersucht werden.

Angesteckter steckt weitere Kollegen an

28. Januar: Bei drei weiteren Angestellten der Firma wird das Virus 2019-nCoV nachgewiesen. Einer davon (Patient 2 in der rekonstruierten Infektionskette) hatte Kontakt zu der Seminarleiterin, also zu Patientin null. Die anderen beiden – und das ist das Entscheidende für die Forscher – hatten nur Kontakt zu Patient 1 (siehe Abbildung). Sie müssen sich also nach bisherigen Erkenntnis bei dem Angesteckten angesteckt haben.