Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor einer beginnenden Dürre gewarnt. Weil es in den vergangenen beiden Jahren deutlich weniger geregnet hat, litten die Böden in weiten Teilen des Landes "dramatisch" unter Trockenheit, teilten die Meteorologinnen und Meteorologen des DWD mit. Der Wetterdienst berief sich dabei auf Daten des Dürremonitor des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ).



Besonders betroffen seien Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt: In den östlichen Bundesländern fiel in 2018 und 2019 nur rund zwei Drittel des üblichen Jahresniederschlags. Auch in Regionen im Osten Bayerns diagnostizierte der DWD eine "außergewöhnliche Dürre". Lediglich im Südwesten und nördlich des Nord-Ostsee-Kanalas sei die Situation einigermaßen entspannt.



"Der Trend zu stark meridional geprägten Wetterlagen mit nur vereinzelten, dann aber lokal heftigen Starkregenfällen im Sommerhalbjahr lässt für die besonders betroffenen Regionen auch 2020 Schlimmes befürchten", schreibt der DWD-Meteorologe Robert Hausen. Zwar habe sich der Oberboden nach dem niederschlagsreichen Oktober etwas erholt. Doch seien die unteren Bodenschichten bis 1,80 Meter tiefe weiterhin sehr trocken.



Helfen könnten mehrere überdurchschnittlich nasse Monate in Folge mit großflächigen und länger anhaltenden Niederschlägen, die die Böden nachhaltig durchfeuchten. Doch durch die erneute Niederschlagsarmut der vergangenen Wochen litten auch die Oberböden wieder unter einer beginnenden Dürre.



Für die Wälder in Deutschland sind die trockenen Böden eine Herausforderung. "Vor allem die Fichte stirbt auf immer größeren Arealen ab, aber auch Kiefern, Eichen und Buchen geht es schlecht", sagte Hausen. Für die Landwirtschaft lassen sich die Konsequenzen schwerer einschätzen. Schon jetzt bauen Landwirte vermehrt trockenheitstolerante Kulturen wie Hafer, Hirse und Linsen an.