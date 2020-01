Noch brennt es. Aber australische Wissenschaftler wie Mike Lee, Biologe an der Flinders University in Adelaide, rüsten sich bereits für einen heiklen Einsatz. Sie werden in den kommenden Monaten, wenn die schwersten Waldbrände in der Geschichte des Landes endlich eingedämmt sein dürften, zur Schadensaufnahme in die verbrannten Gebiete reisen.

Lee will in einem abgelegenen Nationalpark nordwestlich von Sydney, einem erloschenen Vulkan namens Mount Kaputar, auf eigene Faust überprüfen, ob einige der seltensten und schutzlosesten Lebewesen des Landes die Feuerkatastrophe überlebt haben. Er hofft, zwischen Ascheschichten und verrußtem Unterholz auf Vertreter einer bedrohten Spezies zu stoßen, die es nur in diesem Flecken der Erde gibt – fluoreszierend pinke Riesenschnecken, so groß wie seine Hand.

In manchen Landstrichen haben die Flammen kaum mehr übrig gelassen als schwarze Baumstümpfe, die wie versengte Streichhölzer in den Himmel ragen. Dazwischen: Tierkadaver verendeter Kängurus und Koalas. Sie sind zum Schreckensbild geworden auf einem Kontinent, auf dem nach einer Rekorddürre, einer Rekordhitzewelle und einer beispiellos zerstörerischen Waldbrandsaison das gesamte Ökosystem auf der Kippe steht.

Australien könnte eines der größten Artensterben der Neuzeit bevorstehen. Mike Lee, Biologe

Die jüngsten Vorhersagen zum Ausmaß der Brände auf die Pflanzen- und Tierwelt in Australien, einem der 17 artenreichsten Länder der Welt, sind düster. Mehr als eine Milliarde Tiere dürften landesweit in den Wildfeuern umgekommen sein, teilte ein führender Ökologe der Universität Sydney vor ein paar Tagen mit und erhöhte damit seine bisherige Schätzung um mehr als das Doppelte. Genaue Zahlen gibt es bislang nicht, denn die Feuer sind trotz einiger Platzregen entlang der Ostküste vielerorts noch immer außer Kontrolle.

Biologe Lee ist auf das Schlimmste gefasst. Er sagt, es gebe starke Anhaltspunkte dafür, dass Australien "eines der größten Artensterben der Neuzeit" bevorsteht. Die australische Umweltministerin Sussan Ley spricht von einer "ökologischen Tragödie".

© Auscape/​Universal Images Group/​Getty Images ca. 75 Prozent Anteil des von Bränden zerstörten Lebensraums des schwarzen Riesenkakadus Quelle: Government of South Australia

Nach Lees Berechnungen könnten infolge der Feuer allein mehr als 700 einzigartige Insektenarten, darunter Bienen, Motten und Spinnen, für immer von diesem Planeten verschwinden. Dazu kommen Hunderte andere Kleintierarten wie Eidechsen oder die pinke Schnecke, die Lee im Vulkangebiet suchen will. Pflanzen, die es nirgends sonst in der Welt gibt. Und all die größeren Tiere, die sich von genau jenen seltenen Pflanzen und Insekten ernähren und die selbst unter Einheimischen wenig bekannt sind. Das Langfuß-Kaninchenkänguru gehört dazu, ein rattenähnliches Wesen, oder der bedrohte Riesengleitbeutler, ein putziges Felltier mit der Fähigkeit, von Baum zu Baum zu segeln. Wer der akuten Flammenhölle entkommen ist, taumelt nun hungrig und schutzlos durch einen großflächig zerstörten Lebensraum. Für viele Spezies ist es ein Kampf ums langfristige Überleben geworden.

Die Feuer halten sich an keine Regeln oder Modelle

Die Waldbrände beschleunigen in Australien das Artensterben. Fatal war die Statistik jedoch schon vorher. Laut Weltnaturschutzunion IUCN steht Australien auf Platz vier der Länder mit der höchsten Ausrottungsrate. Speziell Säugetierarten verschwinden in Australien so schnell wie nirgendwo, stellte die Naturschutzorganisation Australian Conservation Foundation 2018 fest. Die Regierung listet mehr als 1.700 Pflanzen- und Tierarten als vom Aussterben bedroht. Ihnen setzen nicht nur Naturkatastrophen, sondern auch eine wilde Besiedelungspolitik und die dominante Rohstoffindustrie des Landes zu.

Die Folgen können Forscher bloß erahnen. Denn für das, was sich gerade abspielt, haben sie keine Beispiele. Das Inferno hält sich an keine Regeln, keine Modelle. Wälder brennen, die eigentlich nicht brennen dürften. Schutzgebiete lassen sich trotz bester Vorkehrungen nicht mehr schützen. Feuer laufen derart heiß, dass sie ihr eigenes Wetter erzeugen. Selbst Torfböden, normalerweise immun gegen Flammen, haben sich entzündet. Fest steht für Experten, dass sich das ökologische Gleichgewicht in Australien gerade dramatisch ändert, und das wird – ähnlich wie die Amazonasfeuer – am Ende die ganze Welt betreffen.