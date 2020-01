Ein Feuer hat in der Silvesternacht das Affentropenhaus des Krefelder Zoos komplett zerstört. Alle Tiere, die in dem rund 2.000 Quadratmeter umfassenden Gebäude lebten, starben nach Angaben des Zoos in dem Feuer. "Unsere schlimmsten Befürchtungen sind Realität geworden. Es gibt keine überlebenden Tiere im Affenhaus", schrieb der Zoo am frühen Mittwochmorgen auf seiner Facebookseite.



In dem 1975 eröffneten Haus, das bis auf das Grundgerüst niederbrannte, wurden Borneo-Orang-Utans und Schimpansen, also Menschenaffen, gehalten. Außerdem lebten dort nach Angaben der Zoo-Website Krallenaffen und Nagetiere der Gattung Aguti sowie freifliegende Vögel und Epauletten-Flughunde.

Gorillas haben überlebt

Der Gorilla-Garten des Zoos, in dem Westliche Flachland-Gorillas gehalten werden, blieb nach Angaben des Zoos von den Flammen verschont. Die Ursache für das Feuer, das nach Angaben des Zoos in der Silvesternacht um kurz nach Mitternacht ausbrach, war am Neujahrsmorgen noch nicht bekannt. Verschiedene Medien berichteten von der naheliegenden Vermutung, Feuerwerkskörper könnten den Brand entfacht haben.

Im #Zoo hat es ein schlimmes #Feuer im alten #Affenhaus gegeben. Mittlerweile ist das Feuer unter Kontrolle. Zur Ursache und zum Schicksal der Tiere können wir aktuell nichts sagen. Auf einer PK am Mittwoch gibt es weitere Infos, wir halten euch auf dem Laufenden. #Krefeld. — Krefeld (@krefeld) 1. Januar 2020

Die Löscharbeiten der Feuerwehr waren nach Angaben, die der Zoo auf Facebook machte, bis spät in die Nacht im Gange, die Kriminalpolizei ermittele. Das Feuer sei mittlerweile unter Kontrolle, hieß es am Neujahrsmorgen.



Zudem habe der Zoo bereits zahlreiche Hilfsangebote erhalten. Die Stadt Krefeld kündigte eine Pressekonferenz für den Neujahrstag an. Der Zoo bleibe am 1. Januar geschlossen.