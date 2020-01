Greta Thunberg hat auf dem Weltwirtschaftsforums in Davos die globale Klimaschutzbewegung als ersten Schritt bezeichnet. "Klima und Umwelt sind jetzt heiße Themen", sagte sie. Damit sei es aber nicht getan. Ohne die Erderwärmung als reale Krise zu behandeln, könne sie nicht gelöst werden, warnte die Aktivistin.

Thunberg wies darauf hin, dass nicht nur sie, sondern viele junge Leute weltweit Allianzen gebildet hätten. Nun sei vielen Menschen der Klimawandel bewusster.



Persönlich könne sie sich über die Aufmerksamkeit nicht beklagen. "Aber die Wissenschaft und die Stimmen der jungen Generation stehen nicht im Zentrum der Debatte. Doch das müssen sie", sagte die 17-jährige Schwedin.

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos geht es in diesem Jahr auch um den Klimawandel und einen nachhaltigen Kapitalismus. Zu dem Treffen werden rund 2.800 Teilnehmer und 53 Staats- und Regierungschefs erwartet. US-Präsident Donald Trump traf am Dienstagmorgen ein, er soll um 11.30 Uhr eine Rede vor dem Plenum halten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) spricht am Donnerstag.

Im vergangenen Jahr hatte unter anderem Greta Thunberg kritisiert, dass viele Teilnehmer des Treffens mit Privatjets anreisten. Die Organisatoren des Forums reagierten auf die Klimadebatte: Erstmals sollen für das Kongresszentrum Solarenergie und Geothermie zum Einsatz kommen. Außerdem baute die Gemeinde Davos einen neuen Bahnhof, damit die Gäste per Shuttlezug zum Kongresszentrum gelangen können.