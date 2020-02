Was wir uns beim Frühstück in den Kaffee gießen, welches Gericht wir in der Kantine wählen und welcher Belag auf das Abendbrot kommt, hat entscheidenden Einfluss darauf, wie es unserem Planeten geht. Unsere Nahrungsmittel, ihre Produktion und ihr Transport sind verantwortlich für gut ein Viertel der weltweiten Treibhausgas-Emissionen. Die Landwirtschaft belegt mehr als 40 Prozent aller eis- und wüstenfreien Landflächen. Die eigenen Ess- und Trinkgewohnheiten dahingehend zu hinterfragen, wie gut oder schlecht sie für das Klima sind, ergibt also durchaus Sinn.

Aber klimafreundlich, umweltverträglich und tierlieb zu essen und zu trinken ist gar nicht so einfach. Was gut für die CO₂-Bilanz ist, kann wiederum einen hohen Wasserverbrauch haben oder nur mit vielen Pestiziden hergestellt werden. Alle Lebensmittel haben ökologische Vor- und Nachteile. Wie sieht es bei der Milch und ihren pflanzlichen Alternativen aus?

Kuhmilch – vergleichsweise schlecht fürs Klima

© Pixabay Etwa 13 Kilometer Auto fahren kann man für den Treibhausgasausstoß von einem Liter Milch. Kuhmilch belastet das Klima bis zu dreimal stärker als pflanzliche Alternativen.

Laut der UN-Welternährungsorganisation (FAO) werden bei der Produktion von einem Kilogramm Kuhmilch durchschnittlich 2,5 Kilogramm CO₂-Äquivalente ausgestoßen (Climate change and the global dairy cattle sector, 2019). CO₂-Äquivalent, das ist eine Rechengröße, die die unterschiedlichen Klimafolgen von Treibhausgasen wie Methan und Lachgas auf die Wirkung von Kohlendioxid normiert. Ein Liter Milch verursacht also so viel CO₂-Äquivalente, dass man für denselben Treibhausgasausstoß knapp 13 Kilometer im Auto fahren könnte.

Joseph Poore, Doktorand für Umweltforschung an der University of Oxford, und Tomas Nemecek, Leiter der Forschungsgruppe für Ökobilanzen am Schweizer Forschungsinstitut Agroscope für Landwirtschaft, Umwelt und Ernährung, haben in einer Metaanalyse aus mehr als 500 Einzelstudien sogar einen noch größeren Treibhausgasausstoß berechnet: Durchschnittlich 3,2 Kilogramm CO₂-Äquivalente werden demnach erzeugt, bis der Liter Milch irgendwann im Supermarktregal steht (Science: Poore & Nemecek, 2018). Vergleicht man das mit pflanzlichen Milchalternativen, zeigt sich: Pro Liter entstehen dreimal so viel Treibhausgase wie bei den Pflanzendrinks.

Um zu ermitteln, wie gut oder schlecht der Frühstücksdrink der Wahl ist, ist es wichtig, die gesamte Produktionskette zu betrachten. Das tun Forscherinnen und Forscher anhand sogenannter Life Cycle Assessments, in denen sie die einzelnen Produktionsschritte im Hinblick auf ihre Umwelt- und Klimafolgen untersuchen. "Die Ergebnisse solcher Erfassungen können stark variieren", sagt Markus Keller, Professor für vegane Ernährung an der Fachhochschule des Mittelstands Köln und Leiter des Studiengangs Vegan Food Management. Welche Zahlen bei den Berechnungen rauskommen, hänge davon ab, welche Produktionsschritte einbezogen werden, wo das Produkt hergestellt wird und mit wie viel Rohmaterial pro Liter Milch oder Pflanzendrink kalkuliert wird. Entscheidend ist auch, woher ein Lebensmittel kommt. Laut der Welternährungsorganisation FAO verursacht die Herstellung von einem Liter Kuhmilch in Europa 1,3 Kilogramm CO₂-Äquivalente. In anderen Regionen wie Südasien oder Subsahara-Ländern, wo die Milchindustrie weniger entwickelt ist, kommen auf einen Liter Milch drei- bis fünfmal so viel Treibhausgase. Grund dafür ist, dass Kühe auf verschiedene Weisen gehalten werden, anderes Futter zu fressen bekommen und deshalb je nach Region unterschiedlich viel Milch geben.

Auch beim Wasserverbrauch schneidet Kuhmilch vergleichsweise schlecht ab. Um einen Liter Milch herzustellen, braucht es im weltweiten Durchschnitt mehr als 600 Liter Wasser – etwa genauso viel ist nötig, um sich viermal eine Badewanne einzulassen.

Ohnehin stellt sich bei der Kuhmilch neben der Frage nach den ökologischen Folgen auch immer die nach dem Tierwohl. Milchkühe werden auf Höchstleistung gezüchtet, stehen häufig in engen Ställen und werden von Melkrobotern gemolken. Je nach Art des Betriebs wird auf Weidegang verzichtet, um das Verletzungsrisiko gering zu halten und effektiver füttern zu können. Aber es geht nicht nur um die Milchkuh selbst: Damit sie Milch gibt, müssen Bullen sie schwängern, dabei kommen naturgemäß Kälber raus. Samenspender und Nachwuchs sind Nebenprodukte der Milchherstellung und werden geschlachtet – genauso wie die Milchkühe selbst, sobald sie nicht mehr genug Milch produzieren. Laut der FAO entstanden so im Jahr 2007 34 Millionen Tonnen Fleisch weltweit. Eine vegetarische, aber nicht vegane Ernährung kann also indirekt dazu beitragen, dass die Fleischindustrie zu ihrem Schlachtgut kommt.

Mandelmilch – das Problem mit dem Wasser und den Bienen

© Valentin Salja/​unsplash.com Bis zu 12 Liter Wasser fließen in den Anbau einer einzigen Mandel. Für eine Packung Mandelmilch sind es mehrere hundert Liter Wasser.

Das Positive zuerst: Mandelmilch hat die kleinste CO₂-Bilanz. Etwa 700 Gramm CO₂-Äquivalente entstehen laut Poore und Nemecek für einen Liter Milch. Je nachdem, wo der Mandelbaum wächst und wie weit die Transportwege sind, kann es sogar noch weniger sein. Da hören die Vorteile von Mandelmilch aber leider schon auf. Denn der Anbau von Mandeln ist extrem wasserintensiv: Bis zu zwölf Liter Wasser können in den Anbau einer einzigen Mandel fließen (Ecological Indicators: Fulton et al., 2019). Für einen ganzen Liter Mandelmilch kommen je nach Mandelmenge, die im Karton steckt, zwischen 175 und etwa 370 Liter Wasser zusammen. Das ist gerade für solche Gegenden ein Problem, in denen Wasser Mangelware ist. Kalifornien, wo 80 Prozent aller weltweit verarbeiteten Mandeln angebaut werden, leidet regelmäßig unter Dürreperioden, weshalb das Wasser für die Mandeln mit aufwändiger und energieintensiver Technik von den wasserreichen in die wasserarmen Gebiete gepumpt werden muss (Industrial Ecology: Kendall et al., 2015).

Außerdem muss eine ganze Armee an Honigbienen die Mandelplantagen jedes Jahr aufs Neue bestäuben. Kalifornische Mandelbauern "mieten" kommerzielle Bienenvölker, um genug Mandeln und so genug Nachschub für die durstigen Mandelmilch-Liebhaber produzieren zu können. Im Jahr 2017 gaben die Bauern mehr als 250 Millionen US-Dollar an Mietkosten für die Bienen aus (Insects: Wade et al. 2019). Doch 2014 starben 20 Prozent aller Kolonien, die auf den kalifornischen Mandelplantagen eingesetzt wurden, und auch im letzten Winter mussten kommerzielle Imker wieder große Einbußen ihrer Bienenpopulationen verzeichnen. Wie der Guardian berichtete, befürchten Imker, dass die massiv eingesetzten Pestizide auf den Mandelplantagen giftig für die Bienen seien. Und tatsächlich fanden Forscher aus Ohio heraus, dass eine Kombination aus Insektiziden und Fungiziden die Bienen töten kann.

Hafermilch – ziemlich gut, wenn auch nicht so ertragreich

© Castorly Stock 0,8 Quadratmeter Anbaufläche braucht es für einen Liter Hafermilch. Nur etwas mehr als für Mandel- und Sojamilch, aber viel weniger als für Kuhmilch.

Schaut man sich ihre Bilanz an, ist die Hafermilch der eigentliche Alleskönner unter den Tier- und Pflanzenmilchen: Sie verursacht nur ein Drittel der CO₂-Emissionen von herkömmlicher Milch und unterbietet fast alle Wettstreiter in Sachen Wasserverbrauch. "Hafer ist eine wunderbare Feldkultur", sagt Hermann Lotze-Campen, Professor für nachhaltige Landnutzung und Klimawandel an der Humboldt-Universität zu Berlin und Forscher am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Für einen gut funktionierenden Ackerbau sei es wichtig, dass abwechselnd unterschiedliche Pflanzenkulturen angebaut werden, so der ausgebildete Landwirt. Und Hafer eigne sich bestens als Abwechslung zu anderen Getreiden, weil er von ganz anderen Krankheiten befallen werde als Weizen oder Gerste. Der winzige Haken: Hafer ist nicht so ertragreich wie andere Pflanzen, weshalb die Hafermilch etwas mehr Fläche in Anspruch nimmt als ihre pflanzlichen Konkurrenten.



Sojamilch – auf die Herkunft der Bohnen kann es ankommen

© Johannes Eisele/​Getty Images 6 Prozent des weltweit angebauten Sojas landen in Nahrungsmitteln für Menschen. Der Rest wird zu Tierfutter oder Biotreibstoff verarbeitet.

Der Mythos von der Sojamilch, für die ganze Regenwälder in Brasilien abgeholzt werden, hält sich hartnäckig. Es stimmt, dass der Sojaanbau riesige Mengen Fläche frisst: Ein Fünftel aller Waldflächen, die für den Anbau von Kulturpflanzen gerodet wurden, entfiel zwischen 1990 und 2008 auf den Anbau von Soja (European Commission 2013). Produkte wie Sojamilch, Tofu oder Sojasauce tragen zu diesem Flächenfraß aber nur einen kleinen Teil bei: Sechs Prozent des angebauten Sojas landen in menschlichen Nahrungsmitteln, der Rest wird zu Futtermittel für Tiere oder zu Biotreibstoff verarbeitet. Einige Hersteller von Sojaprodukten schreiben außerdem auf ihrer Website, dass sie nur Sojabohnen aus regionalem Anbau verwenden. Wer sichergehen will, dass das Soja für den Pflanzendrink nicht anstelle des brasilianischen Regenwaldes wächst, sollte also darauf achten, was auf der Verpackung oder Unternehmenswebsite steht.

Bei der Frage, wie viel Wasser für einen Liter Sojamilch notwendig ist, variieren die Zahlen stark. Das Unesco Institute for Water Education schreibt, dass es weniger als ein Drittel von dem ist, was für Kuhmilch anfällt (Ercin et al., 2011). Poore, der die Metastudie 2018 durchführte, geht von noch weit weniger aus: Nur 28 Liter Wasser brauche es für einen Liter Sojamilch – ein Bruchteil von dem, was für Kuhmilch und Mandelmilch anfällt. Auch den Treibhausgasausstoß von Sojamilch kann man nicht eindeutig auf eine Zahl runterbrechen. Alle Studien zeigen aber auch hier: Sojamilch hat einen sehr viel kleineren ökologischen Fußabdruck als die Kuhmilch. Agrarwissenschaftler und Nachhaltigkeitsforscher Lotze-Campen weist auf einen weiteren besonderen Vorteil hin: Die Sojabohne versorge sich selbst mit Stickstoff und müsse dementsprechend nicht damit gedüngt werden. Das wiederum hilft, die Schadstoffbelastung im Grundwasser nicht weiter zu erhöhen und den Boden fruchtbarer zu halten.

Fazit: In einem Punkt sind sich alle einig

Auch wenn die Zahlen nicht immer eindeutige Ergebnisse liefern – in einer Sache sind sich alle Experten und Forscherinnen einig: Wer umweltbewusst essen und trinken will, sollte die Finger von der Kuhmilch lassen oder zumindest den Konsum einschränken. Und wer sich zwischen den zahlreichen Alternativen im Supermarkt nicht entscheiden kann, darf im Zweifelsfall auch einfach seine Geschmacksnerven entscheiden lassen.