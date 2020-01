Internationale Experten haben wirtschaftliche und politische Prozesse identifiziert, die bis zum Jahr 2050 zu einer klimaschonenden menschlichen Existenz führen könnten. Dazu gehörten die Streichung sämtlicher staatlicher Subventionen für fossile Brennstoffe, die Förderung dezentraler Energieversorgungssysteme, der Bau klimaneutraler Städte und verstärkte Bildungsbemühungen im Bereich Klima und Umwelt, heißt es in einer unter anderem von Wissenschaftlern des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) veröffentlichten Analyse.



Für ihren im Fachmagazin Proceedings der US-amerikanischen Akademie der Wissenschaften erschienenen Beitrag haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zahlreiche Vorschläge von Experten analysiert. Diese zeigen verschiedene gesellschaftliche Trendwenden auf, die den Klimawandel stoppen könnten.

In der Erhebung heißt es, dass im Bereich Energieerzeugung der Trend weg von fossilen Brennstoffen gehen müsse. Dies könne vor allem über Subventionen der Politik geschehen, die immer noch größtenteils in klimaschädliche Energieformen fließen. So waren 2015 die Subventionen für Kohle, Erdöl und Erdgas noch mehr als doppelt so hoch wie die Subventionen für erneuerbare Energien. Auch empfehlen die Forscherinnen und Forscher einen Umbau der Energieversorgung von zentralen Kraftwerken hin zu dezentraler Energiegewinnung, etwa durch Solar- und Windkraft.

Wie es in einem Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) heißt, würden derzeit nur rund ein Prozent der Energiebranche in nachhaltige Energieformen fließen, was sich ändern müsste. "Die Klimafolgen werden in den kommenden Jahren sichtbarer und schwerwiegender werden", heißt es in dem Bericht. "Alle Bereiche der Gesellschaft müssen Lösungen finden", und dies schließe auch die Öl- und Erdgasindustrie ein. So müsse die Energieindustrie dringend ihre Treibhausgas-Emissionen senken, fordert die IEA weiter. Das müsse "eine Priorität für alle" sein. Der Treibhausgas-Ausstoß der Energiebranche liegt demnach bei rund 15 Prozent der gesamten Emissionen.

Schulen sollen klimafreundliche Lebensweise vermitteln

Um ein Umdenken im Energiebereich zu erreichen, muss es laut den PIK-Wissenschaftlern Änderungen im Finanzsystem geben. Denn wenn Investoren befürchten müssten, dass sich ihr Engagement bei fossilen Brennstoffen nicht mehr rentiert, würden sie ihre Gelder aus dieser Branche abziehen. "Simulationen zeigen, dass nur neun Prozent der Investoren das System kippen könnten, was andere Investoren dazu veranlasst, dem zu folgen", schreiben die Forscherinnen. Demnach gebe es bereits Anzeichen für einen Wendepunkt in Form von Kürzungen bei der finanziellen und versicherungstechnischen Unterstützung von Kohleprojekten.

Auch im Bereich Städtebau fordern die Wissenschaftler ein Umdenken. So würden die direkten und indirekten Emissionen von Gebäuden zu 20 Prozent des weltweiten Treibhausgasausstoßes beitragen. In ihrer Studie schlagen sie den Bau von großen Projekten vor, in denen umweltfreundliches Bauen aufgezeigt wird. So könne ein großes Gebäude, das zu 80 Prozent aus laminiertem Holz errichtet werde, Tausende Tonnen CO2 vermeiden. Auch in der öffentlichen Infrastruktur von Städten könne viel CO2 eingespart werden.

Wichtig für einen gesellschaftlichen Wandel seien auch bessere Informationen für die Verbraucherinnen und Verbraucher. So sollte der Ausstoß von Treibhausgasen zur Herstellung eines Produkts auf jeder Packung angegeben werden, ähnlich wie die Nährwertangaben bei Lebensmitteln. "Es sollte den Menschen einfach gemacht werden, einen klimaneutralen Lebensstil zu führen", sagte Co-Autor und PIK-Direktor Johan Rockström.