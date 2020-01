Australien ist an Extreme gewöhnt. Fluten, Dürren, Wirbelstürme. Glutheiße Wüstentage im Landesinnern und im Süden eisige Winde, die von der Antarktis heraufziehen und das Meer vor Tasmanien für Seglerinnen und Segler unberechenbar machen. Man könnte sagen, Mensch und Natur leben hier seit Jahrtausenden in einem Ausnahmezustand. Extremes Wetter, das ist also zunächst nichts Ungewöhnliches.



Und auch Wildfeuer, wie Fachleute lieber sagen als Wald- oder Buschbrände, gibt es hier jede Saison. Doch das, was Australien – allen voran die Staaten New South Wales und Victoria – seit Monaten erlebt, hat eine neue Dimension erreicht. Das Besondere ist gar nicht die gigantisch klingende Fläche, größer als die Niederlande, die seit September verbrannt ist. Ob das in der Geschichte Australiens ein Rekord wird, zeigt sich erst zum Ende der Brandsaison.



Extrem ist vielmehr, wie viele Siedlungen diesmal betroffen sind, in denen Menschen leben. Und: die Sommerhitze, die das Land seit Wochen schwitzen lässt. Die Wetterstationen meldeten zuletzt Spitzenwerte von 40, teils sogar 50 Grad Celsius. Dieser Tage ist die Hitzewelle ein wenig zurückgegangen. Auch wenn fürs Wochenende vereinzelt etwas Regen angekündigt ist, rechnen Experten vom Bureau of Meteorology (BOM) bis Februar mit kaum Niederschlag. Laut Daten des Wetterdienstes war 2019 das bisher trockenste und heißeste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Es war landesweit ganze 1,5 Grad Celsius wärmer als im Durchschnitt.

Die Feuersaison hat 2019 zudem außergewöhnlich früh und heftig begonnen. Die anhaltende Dürre, dazu der Wind – all das hat dazu geführt, dass ein Großteil der mehr als 200 Brandherde, die zurzeit entlang der Ostküste lodern, zu monströs geworden sind, um noch gelöscht zu werden. Feuerwehrleute konzentrieren sich deshalb auf die Siedlungen, die noch zu retten sind, und versuchen, die Feuer nicht bis dorthin durchkommen zu lassen. Die Flammen werden noch monatelang Nahrung finden, schätzt die Regierung. Auch wenn es da, wo das Feuer durchgezogen ist, nicht noch einmal brennen dürfte.

"Australien steht an einem Wendepunkt"

Viele Menschen in Australien – einem Land, dessen führende Politikerinnen und Politiker den Klimawandel gern als Erfindung von Großstadthipstern, Baumfreunden oder Vogelschützerinnen darstellen – hinterfragen nun erstmals öffentlich den offiziellen Regierungskurs. Was, wenn die Dürren, Fluten, Hitzewellen und Stürme in Australien tatsächlich dauerhaft immer extremer werden sollten, wie es Klimaforscherinnen und -forscher vorhersagen? Was, wenn die die Folgen der durch den Menschen verursachten rasanten Veränderung des globalen Klimas längst im Hier und Jetzt spürbar sind – im brennenden Eukalyptuswald vor der Haustür?

1/10 Australien an Silvester 2019/2020. In der Nähe von Nowra, einer Stadt im Bundesstaat New South Wales, fliegen Feuerwehrleuten die Funken um die Ohren. Starke Winde hatten dazu geführt, dass sich die Buschfeuer weiter ausbreiten konnten. © Saeed Khan/​AFP/​Getty Images 2/10 Seit Monaten brennt es vielerorts in Teilen Australiens, vor allem im Südosten des Landes. Diese ausgebrannten Trümmer stehen am Rand der Hauptstraße, die durch Cobargo (New South Wales) führt. Das Bild wurde am 31. Dezember aufgenommen. © Sean Davey/​AFP/​Getty Images 3/10 Giftiger Smog verdunkelt die Luft am Silvestertag in der Stadt Bega, wo diese Kinder mit ihren Familien notdürftig campen. Sie mussten ihre Häuser wegen der näher kommenden Flammen verlassen. © Sean Davey/​AFP/​Getty Images 4/10 Ein Känguru ist in Nowra bis in eine Siedlung vorgedrungen, vielleicht auf der Flucht vor Buschfeuern. Während der Buschfeuersaison kommen nicht selten wilde Tiere aus dem Outback, die sonst scheu sind, in die Nähe von Menschen. Nicht weil sie Hilfe suchen, sondern in Todesangst und auf der Suche nach Wasser. © Saeed Khan/​AFP/​Getty Images 5/10 Die Hauptstraße von Bombala, New South Wales, ist am 31. Dezember 2019 in rötlichen Dunst eingehüllt. © Sean Davey/​AFP/​Getty Images 6/10 In Sussex Inlet, südlich von Sydney an Australiens Ostküste, verlässt ein Polizist die Straßensperre, hinter der die Bäume bereits in Flammen stehen. © Sam Mooy/​Getty Images 7/10 Schlechte Sicht auf der Straße von Canberra nach Cooma am Neujahrstag. Auf Höhe von Bredbo ist die Fahrbahn in dichten Rauch gehüllt. © Linsay Patterson/​Reuters 8/10 Auch im Nachbarstaat Victoria stehen Wälder und Buschland in Flammen. Hier in East Gippsland ist ein Löschhubschrauber im Einsatz. © State Government of Victoria/​AP/​dpa 9/10 Ein Pferd auf einem Grundstück, während im Hintergrund die Flammen lodern. © Saeed Khan/​AFP/​Getty Images 10/10 Neujahr in New South Wales: Um das Wiederaufflammen des Feuers an dieser Schneise zu verhindern, versprüht ein Feuerwehrmann Löschschaum. Am selben Tag war eine Rettungsaktion für Tausende Anwohner und Touristinnen im Südosten Australiens angelaufen, die vor den Buschfeuern an die Strände geflohen waren. Dort übernachteten viele im Freien, in Autos oder in Notunterkünften. © Peter Parks/​AFP/​Getty Images

"Australien steht an einem Wendepunkt", sagt Dale Dominey-Howes, ein Katastrophen- und Feuerforscher an der Universität Sydney im Gespräch mit ZEIT ONLINE. "Was wir gerade beobachten, hat mit dem Normalzustand nichts mehr zu tun. Es ist ein Vorgeschmack auf das, was Australien in Zukunft erwartet."

Dominey-Howes beobachtet seit Jahren, dass sich Australiens Waldbrandsaison an keine Regeln mehr hält. Sie dauere länger und gehe früher los – in diesem Jahr um ganze zwei Monate. Üblicherweise regne es im Frühjahr, im Sommer brenne es hier oder dort, in hügeligen Waldgegenden öfter als im tropischen Norden.