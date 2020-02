Ein sirrendes Geräusch hängt in der Luft: Es ist der Flügelschlag von Abermillionen von Wüstenheuschrecken. Wie schwarze Vorhänge durchziehen Schwärme der Insekten in diesen Tagen die Landschaft Ostafrikas – sie sind so dicht, dass sie Berge, Felder und Bäume verdecken. Was sie zurücklassen, ist Leere: kahlgefressene Felder und Weiden.

Laut der Welternährungsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) bedrohen die Heuschreckenschwärme die Ernährung von rund 13 Millionen Menschen in Äthiopien, Kenia, Somalia, Uganda und Südsudan. Die derzeitige Heuschreckenplage sei die schlimmste seit 25 Jahren in Ostafrika, in Kenia hätten Schwärme der Insekten sogar schon seit 70 Jahren nicht mehr solche enormen Schäden angerichtet.

Bettina Rühl Bettina Rühl lebt in Nairobi und berichten für ZEIT ONLINE aus der Region in Ostafrika. zur Autorenseite

Wo die Wüstenheuschrecken auftauchen, kommt Katastrophenstimmung auf. Kenianische Fernsehsender zeigen die verzweifelten Bemühungen von Bauern und Viehzüchtern, die Angriffe auf ihre Felder und Weideflächen im letzten Moment zu verhindern: Mit Schreien, Trillerpfeifen, Gewehrschüssen und Getrommel auf Plastikflaschen oder Metallgefäße versuchen sie, die Heuschrecken zu vertreiben. Hilflose Maßnahmen, die das, was auf den landwirtschaftlichen Flächen bis dahin gewachsen ist, nicht retten können. "Sie haben meinen Mais, das Gras und sogar Wassermelonen gefressen – auch das Futter, das für unsere Schafe und Ziegen bestimmt war", erzählt ein kenianischer Bauer dem US-Fernsehsender VOAnews Anfang Februar. Er sei ruiniert, ihm bleibe nichts anderes übrig, als die Regierung um Unterstützung zu bitten.

Eine erwachsene Wüstenheuschrecke frisst am Tag so viel, wie sie selbst wiegt – etwa zwei Gramm. Bereits ein einziger Quadratkilometer Heuschrecken vertilgt nach Schätzungen der FAO so viel wie 35.000 Menschen.

Betroffen von der Plage sind bislang Äthiopien, Somalia, Uganda und Tansania. Auch in den Südsudan drohen die Schwärme vorzudringen. Ende Dezember überquerten die ersten Schwärme die Grenze nach Kenia. Seitdem versucht die kenianische Regierung, das Schlimmste zu verhindern. Das Landwirtschaftsministerium hat ein Informationszentrum eingerichtet, in dem auch die Aktionen zur Bekämpfung der Plage koordiniert werden.

"Die Regierung hat Fachleute vor Ort mobilisiert, damit sie mit der Schädlingsbekämpfung anfangen und um der Bevölkerung zu zeigen, wie diese den Kampf gegen die Heuschrecken unterstützen kann", erklärte Kenias Landwirtschaftsminister Mwangi Kiunjuiri Mitte Januar auf einer Pressekonferenz in Nairobi. Kurz danach trat er zurück, aus Gründen, die nichts mit der Insektenplage zu tun hatten. In den betroffenen Regionen habe die Regierung Pestizide, Sprühfahrzeuge sowie Schutzkleidung für die Einsatzkräfte zur Verfügung gestellt. Im Osten des Landes seien so schon mehrere große Heuschreckenschwärme bekämpft worden. Außerdem hat die Regierung nach eigenen Angaben vier spezielle Flugzeuge im Einsatz, die Insektenvernichtungsmittel versprühen.

Heuschrecken plagen nicht nur Ostafrika Verheerende Insektenschwärme können weltweit auftreten, wie diese Zeitleiste zeigt.

Mitte Februar überquerten erste Schwärme die Grenzen nach Uganda und Tansania, auch der Südsudan ist bedroht. Dort leiden mehrere Millionen Menschen ohnehin unter Nahrungsmittelknappheit, weil seit Jahren Bürgerkrieg im Land herrscht. Keith Cressman, bei der FAO zuständig für die Vorhersage von Heuschreckenschwärmen, befürchtet, dass sich die Plage in den kommenden Monaten zudem im Sudan ausbreitet.



"Es ist außerdem nicht ausgeschlossen, dass die Schwärme aus Kenia ein zweites Mal in Ländern wie Äthiopien und Somalia einfallen." Somalia rief Anfang Februar bereits den Notstand aus. Dort ist der Kampf gegen die gefräßigen Insekten besonders schwierig, weil viele Regionen von der islamistischen Shabaab-Miliz kontrolliert werden. Und dort können keine Flugzeuge aufsteigen, um aus der Luft Pestizide zu versprühen.