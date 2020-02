Erderwärmung - Riesiger Eisberg bricht in der Antarktis von Gletscher ab Am Pine-Island-Gletscher hat sich ein rund 300 Quadratkilometer großer Eisberg gelöst. Erst kürzlich war in der Antarktis ein neuer Temperaturrekord gemessen worden. © Foto: Johan Ordonez/AFP/Getty Images

In der Antarktis wurde von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine neue Spitzentemperatur gemessen. Wie der brasilianische Bodenwissenschaftler Carlos Schaefer sagte, wurde an der Nordspitze der Antarktis am 9. Februar eine Temperatur von 20,75 Grad gemessen. "Noch nie hat es in der Antarktis eine so hohe Temperatur gegeben", sagte Schaefer. Es sei das erste Mal, dass die 20-Grad-Marke überschritten worden sei. Auf der Südhalbkugel ist jetzt Sommer.



Die Temperaturmessung auf der argentinischen Forschungsstation Marambio sei Teil eines auf 20 Jahre angelegten Forschungsprojekts zu den Auswirkungen des Klimawandels auf den Permafrost in der Region, sagte Schaefer. Der letzte Temperaturrekord habe bei etwa 19 Grad gelegen. Schaefer betonte, dass der Temperaturrekord allerdings keine Schlussfolgerungen hinsichtlich künftiger Klimaentwicklungen zulasse. Es handele sich lediglich um einen Datenpunkt.

Erst vor einer Woche hatte die argentinische Wetterbehörde den wärmsten Tag in der argentinischen Antarktis seit Beginn der Wetteraufzeichnungen gemessen. Auf der Forschungsstation Esperanza – die rund 100 Kilometer von der Marambio-Station entfernt ist – wurde eine Temperatur von 18,3 Grad verzeichnet. Argentinien ist seit 114 Jahren in der Antarktis vertreten und dokumentiert seit 1961 an mehreren Forschungsstationen die Temperaturen auf dem Kontinent.

Nach UN-Angaben war das vergangene Jahrzehnt das wärmste in der Antarktis seit Beginn der Aufzeichnungen. Das Abschmelzen der dortigen Gletscher und Eisschilde infolge der Erderwärmung ist ein wesentlicher Faktor für den Anstieg der Meeresspiegel weltweit.

Anstieg des Meeresspiegels könnte stärker ausfallen

So könnten die Auswirkungen des Meeresspiegelanstiegs durch die Eisschmelze deutlich stärker ausfallen als erwartet. Laut einer neuen Studie eines internationalen Wissenschaftlerteams, die in der Zeitschrift Earth System Dynamics der Europäischen Geowissenschaftlichen Union veröffentlicht wurde, könnte bis zum Jahr 2100 die Erderwärmung einen Meeresspiegelanstieg um 58 Zentimeter bewirken. Darauf wies der Leitautor Anders Levermann vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) hin. "Der Antarktisfaktor erweist sich als die größte Unbekannte, aber dadurch auch als das größte Risiko für den Meeresspiegel weltweit", sagte Levermann.

Auf längere Sicht, also in den kommenden Jahrhunderten bis Jahrtausenden, hat das Abschmelzen des antarktischen Eisschildes der Studie zufolge das Potenzial, den Meeresspiegel um mehrere Dutzend Meter anzuheben. "Was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas die Risiken für die Küstenmetropolen von New York bis nach Mumbai, Hamburg oder Shanghai weiter in die Höhe treibt", warnte Levermann. In den zurückliegenden 100 Jahren hatte es einen Anstieg um insgesamt etwa 19 Zentimeter gegeben.