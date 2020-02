Sie töten an einem Tag mehr Menschen als Haie in hundert Jahren. Die gefährlichsten Tiere der Welt, es sind nicht Löwen oder Schlangen, Wölfe oder Krokodile: Es sind Mücken.



Nach konservativen Schätzungen sterben jedes Jahr mehr als 700.000 Menschen weltweit an durch Mücken übertragenen Krankheiten wie Malaria, dem Dengue-Fieber oder einer Infektion mit dem West-Nil-Virus. Sie infizieren sich mit Zika, Chikungunya oder anderen Tropenkrankheiten. Gegen die wenigsten der Viren und Parasiten, die durch den Insektenstich der Blutsauger in den Körper des Menschen gelangen, gibt es eine Impfung oder Therapie. Und falls doch, sind diese Dinge für die meisten Betroffenen aus armen Ländern nicht verfügbar. Manche Forscher gehen sogar von mehr als einer Million Toter pro Jahr aus (Academic Press: Qureshi: Zika Virus Disease, 2018). Allein 405.000 Menschen starben 2018 nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO an Malaria.



Die bei uns heimischen Mücken gehören zwar nicht gerade zu den Killern unter den rund 3.600 Stechmücken-Arten der Welt. Das liegt aber weniger daran, dass sie von ihrer Anatomie oder Biologie her keine Krankheiten übertragen könnten, sondern daran, dass hierzulande niemand Zika oder Malaria hat: Sofern die Insekten keine infizierten Menschen oder Tiere stechen, können sie keine Krankheitserreger weitergeben.

Doch das könnte sich im Zuge des Klimawandels ändern. Je wärmer es in unseren Breiten im Durchschnitt wird, desto häufiger wandern Mücken aus tropischen Gefilden zu uns ein – und bringen zuweilen Tropenkrankheiten mit. Und tatsächlich kommt es neuerdings auch zu einzelnen Übertragungen von Krankheiten, die man bisher hier in Deutschland nur als Reisekrankheiten kannte.

Was ist West-Nil-Fieber? Was ist West-Nil-Fieber? Das West-Nil-Fieber ist eine Virusinfektion, die durch Mücken übertragen wird. Die Viren stammen ursprünglich aus Afrika, schlummern vor allem in Vögeln – können aber auch Säugetiere (vor allem Pferde) und Menschen über den Umweg von Mückenstichen infizieren. Da das West-Nil-Virus eine vom Tier auf den Menschen übertragbare Krankheit ist, zählt es zu den Zoonosen. In tropischen und gemäßigten Breiten kommt das West-Nil-Fieber vergleichsweise häufig vor. 2019 kam es zum ersten durch Mücken übertragenen Fall in Deutschland. Was sind die Symptome? Die meisten Menschen (etwa 80 Prozent), die sich mit dem West-Nil-Virus anstecken, merken wenig bis nichts davon. In knapp 20 Prozent der Fälle bekommen die Menschen grippeähnliche Symptome, wie Fieber, Hausausschlag, Schlappheit und Kopfschmerzen. Nur bei weniger als einem Prozent der Infizierten – in der Regel bei Älteren mit Vorerkrankungen – kommt es zu einer Hirnhautentzündung (Meningitis) oder seltener zu einer Entzündung des Gehirns (Enzephalitis), die tödlich enden kann. Impfstoffe oder eine spezifische Therapie für Menschen gibt es bislang nicht. Das Wichtigste zur Vorbeugung ist Mückenschutz. Quelle: Robert Koch-Institut (RKI)



So wurden nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) in Deutschland im vergangenen Jahr mehrere Menschen mit dem ursprünglich aus Afrika stammenden West-Nil-Virus infiziert. Sie waren nicht etwa Rückkehrer aus dem Afrikaurlaub oder Touristen aus afrikanischen Ländern. "Als Überträger wurden heimische Stechmücken identifiziert. Sie saugen Blut sowohl bei Vögeln, als auch bei anderen Wirbeltieren und dem Menschen. So können sie das Virus von einer Spezies auf die andere übertragen", erläuterte Biologin Werner. Die eigentliche Tierseuche, die vor allem Vögel befällt, habe zu Erkrankungen auch bei Menschen geführt: Geschieht so etwas sprechen Forscher von einer Zoonose.