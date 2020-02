Die bald endenden Wintermonate bringen deutlich zu hohe Temperaturen mit sich. Diese lagen knapp vier Grad über dem Vergleichswert, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Nach den Temperaturen von 2006 bis 2007 sei dies der zweitwärmste Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Laut den ersten Auswertungen der Ergebnisse von rund 2.000 Messstationen war die Winterzeit nasser, dafür aber auch sonniger, als es die Soll-Werte vorsehen.

Der Wetterdienst registrierte wegen der "unentwegt einströmenden milden Meeresluft" von Dezember bis Ende Februar nur selten Temperaturen, die sich winterlich nennen ließen. Häufig herrschten frühlingshafte Werte über 15 Grad. Bundesweit betrug der Temperaturschnitt der drei Monate laut DWD 4,1 Grad und lag damit 3,9 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990. In Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin war der Winter von 2019 bis 2020 der wärmste seit Messbeginn. In Hamburg und Bremen könnte dies den vorläufigen Werten zufolge ebenfalls der Fall gewesen sein.

Die Entwicklung zeige, wie auch die der vergangenen 10 bis 20 Jahre, dass die Klimaerwärmung an Fahrt aufgenommen habe, sagte der Sprecher des Deutschen Wetterdienstes, Andreas Friedrich. Die Jahreszeiten mit deutlichen Abweichungen häuften sich. Auch der nun zu Ende gehende Februar war der zweitwärmste seit den Wetteraufzeichnungen 1881.



Die Wetterextreme häufen sich

Schwere Stürme, ungewöhnlich viel Regen und immer wieder extrem hohe Temperaturen prägten der Auswertung zufolge den aktuellen Monat. Mehr Niederschlag sei im Februar bisher nur 1946 gemessen worden. Wegen des Orkantiefs "Sabine" blieben Schulen geschlossen, der Zugverkehr wurde eingestellt und Flüge annulliert.

Der Winter war ungewöhnlich schneearm und gleichzeitig zu nass. Die Menge an Niederschlägen überstieg mit rund 225 Litern pro Quadratmeter den Vergleichswert von 181 Litern um 23 Prozent. Am meisten Niederschlag fiel mit bis zu 810 Litern pro Quadratmetern im Schwarzwald. In Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen kamen einige Stationen über 90 Liter nicht hinaus. Schnee fiel im Flachland meist erstmals vergangenen Donnerstag – kurz vor Ende des meteorologischen Winters an diesem Wochenende. Die Sonnenscheindauer überstieg der Bilanz zufolge ihr Soll mit rund 185 Stunden um gut ein Fünftel.