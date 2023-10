Am diesem Samstagabend steht eine partielle Mondfinsternis an, die sich mit dem bloßen Auge beobachten lässt. Meteorologen zufolge werden aber Wolken in großen Teilen Deutschland den Blick versperren. Am besten stünden die Chancen auf Wolkenlücken noch südlich der Donau und vor allem am Alpenrand, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Auch vom Raum Hamburg bis hinein nach Brandenburg könnte es am Abend Auflockerungen geben.

Bei einer partiellen Mondfinsternis kreuzt der Mond zum Vollmond-Zeitpunkt die Erdbahn und tritt teilweise in den Kernschatten der Erde ein. Zu maximal sechs Prozent werde die Erde den Mond verdunkeln, sagte Carolin Liefke von der Vereinigung der Sternfreunde. Der Vollmond werde aussehen wie angeknabbert: "Man sieht, dass da etwas fehlt."

Das Himmelsereignis beginnt gegen 21.35 Uhr. Gegen 22.14 Uhr wird der Höhepunkt der Mondfinsternis erwartet. Um 22.53 Uhr verlässt der Mond den Kernschatten der Erde dann wieder.



Deutschlandweit laden Sternwarten, Planetarien und Forschungseinrichtungen zum jährlichen Astronomietag ein. Da kann man nicht nur den Mond beobachten, es gibt auch Vorträge und ein Rahmenprogramm.