Die Wochenzeitung DIE ZEIT setzt zusammen mit dem Deutschlandfunk, der ZEIT-Stiftung und der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften die Veranstaltungsreihe ZEIT Forum der Wissenschaft zu dem Thema Bioterrorismus - Die unsichtbare Bedrohung fort. Die deutsche Bundesregierung kauft Pockenimpfstoff. Die amerikanische Bevölkerung deckt sich mit Gasmasken, Plastikfolien und Klebeband ein. Sie rüsten sich gegen mögliche Terrorattacken mit gefährlichen Krankheitserregern. Doch wie real ist die Bedrohung? Von wem droht Gefahr? Wie können wir ihr begegnen? Zu diesen Fragen beziehen Experten aus Politik und Wissenschaft Stellung auf dem achten ZEIT Forum der Wissenschaft . Es diskutieren

Dr. Jan van Aken , Biowaffenexperte und Zellbiologe, The Sunshine Project, Hamburg

Prof. Dr.Dr. Alexander Kekulé , Institut für Medizinische Mikrobiologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberge

Jens Kuhn , Biochemiker und Arzt, erster westlicher Wissenschaftler, der längere Zeit in der ehemaligen russischen Biowaffenschmiede "Vector" geforscht hat.

Prof. Dr. Reinhard Kurth , Präsident des Robert-Koch-Instituts und Mitglied der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften

Otto Schily , Bundesminister des Innern Das ZEIT Forum wird moderiert von Andreas Sentker , Leiter Ressort Wissen, DIE ZEIT und Ralf Krauter , Deutschlandfunk Datum: Donnerstag, 03. April 2003

Beginn: 18.30 Uhr

Ort: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Eingang: Markgrafenstraße 38, 10117 Berlin

Übertragungszeiten: Der Deutschlandfunk überträgt die Veranstaltung live auf Langwelle 153 kHz. Die Übertragungszeiten von Phoenix werden unter www.phoenix.de bekannt gegeben. Die Reihe ZEIT Forum der Wissenschaft wird am 16. Juni 2003 zum Thema "Die alternde Gesellschaft" fortgesetzt. Information und Anmeldung: Veranstaltungsforum der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck

Telefon: 030 / 27 87 18 - 17 (Fax:-18)

E-Mail: zeit-forum@vf-holtzbrinck.de