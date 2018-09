Raus an die Luft.

Sonne ist das beste und natürlichste Antidepressivum, das es gibt. Deshalb sollten Sie in den warmen Monaten einige Trainingseinheiten draußen verbringen. Walken liegt derzeit voll im Trend, nicht ohne Grund: Es ist ein sanfter Sport, leicht zu lernen und fast für jeden geeignet. Die Gelenke werden geschont und die Ausdauer gesteigert. Einige Regeln sind beim Walken jedoch zu beachten . Wie man’s richtig macht, erklärt Kristian Strack, „Cheftrainer“ bei der ELIXIA Fitnesskette:



Tempo: Sie gehen am Anfang 100 bis 120 Schritte in der Minute, später können Sie auf 140 steigern. Achten Sie also bei Temposteigerung darauf, nicht die Schrittlänge, sondern die Schrittfrequenz zu erhöhen!



Haltung: Kopf und Oberkörper aufrecht, Schultern entspannt, Blick nach vorne. Die Arme schwingen seitlich angewinkelt mit. Fuß immer über die ganze Sohle abrollen, mit dem Ballen abstoßen. Die Knie beim Aufsetzen leicht beugen.



Atmung: regelmäßig und tief im persönlichen Rhythmus. Sie sollten nicht außer Atem geraten, es müßte möglich sein, sich zu unterhalten. Bei Seitenstichen ruhig eine Pause einlegen, aber nicht abrupt stehen bleiben, sondern langsam weiter gehen.



Dauer: Beginnen Sie mit einer halben Stunde und steigern Sie sich langsam. Sie können zum Beispiel zum Einkaufen oder in den Fitnessclub walken. Wenn Sie am Anfang eine halbe Stunde nicht durchhalten, gehen und walken Sie im Wechsel.



Später:

Joggen und Walken abwechseln. Sollten Sie sich anfangs nicht sicher sein, ob die Technik stimmt, walken Sie unter Aufsicht eines Trainers auf dem Laufband im Fitnessclub – der zeigt Ihnen genau wie’s geht.



Gut zu wissen

Walken ist ein echter Fatburner. Rund 8 kg Fett kann man im Jahr durch das stramme Gehen loswerden, trainiert man 4 x 30 min die Woche. Anstelle des ungeliebten Fettgewebes baut sich Muskelmasse auf, die durch ihre Stoffwechselaktivität zusätzlich die Pfunde purzeln lässt. Dabei können Sie selbst beeinflussen, wieviel Kalorien beim Walken verbrannt werden: Je nach Häufigkeit (3-7 mal die Woche), Dauer (30-60 Minuten) und Intensität, kann der Verbrauch reguliert werden. Übrigens: Ausgewogene Ernährung erhöht die Effekte.