Süße Versuchung

Zum Umgang der Grünen mit der Homöophathie gibt es verschiedene Anträge für die Bundesdeligiertenkonferenz: Der Antrag von Tim Demisch und seinen Mitunterzeichnern setzt sich kritisch mit der Homöopathie auseinander. Der Antrag des Bundesvorstands der Grünen hat dagegen zum Ziel, das Thema in ein Fachgespräch zu verlagern, statt darüber auf der Deligiertenkonferenz zu entscheiden.

Zum Artikel

Nach oben Link Link zum Beitrag

In einem Artikel im Journal of Infectious Diseases beschreiben Forscher ihre detektivische Suche nach der Ursache von Infektionen in einem Dorf in Alaska. Die Indizien deuteten auf Saunen als Herd der Ansteckung hin.

Zum Artikel

Nach oben Link Link zum Beitrag

Blühender Streit

Knappes Plädoyer für den Einsatz der neuen Gentechnik-Methoden in der Landwirtschaft

Offener Brief europäischer Wissenschaftler zu den neuen Gentechnik-Verfahren nach dem Urteil des EuGH

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina erarbeitet gerade eine Stellungnahme zu den neuen Methoden. Ihre bisherige Position

Die Bewertung des Bundesamts für Naturschutz zu Genome Editing

Auf dieser Website diskutieren grüne Wissenschaftler, die Genome Editing einen Nutzen für die grüne Agrarwende zusprechen.

Die Heinrich Böll Stiftung, die den Grünen nahe steht, nahm die Kontroverse zum Anlass für ein ganzes Heft zum Thema "Neue Gentechnik".

Zum Artikel



Nach oben Link Link zum Beitrag

Gib mir Befehle!

Hintergrund zum Digitalpakt liefert das Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Eine gute Zusammenfassung der Ergebnisse der ersten ICILS-Studie von 2013 liefert die Uni Dortmund.

Die Website des Medienpädagogischen Forschungsverbunds Südwest versammelt Untersuchungen zum Medienverhalten von Kindern und Jugendlichen.

Zum Artikel



Nach oben Link Link zum Beitrag

Wie schnell ist das All?

Die Geschichte von Edwin Hubbles Entdeckung der kosmischen Expansion hat Robert Kirshner im Fachmagazin PNAS aufgeschrieben.

Den Streit der Kosmologen über die Hubble-Konstante beschrieb das Quanta Magazine im August.

In ihrem Beitrag im Astronomical Journal beschreiben die späteren Nobelpreisträger Adam Riess und Brian Schmid ihre Entdeckung, dass sich das All immer schneller ausdehnt.

Zum Artikel



Nach oben Link Link zum Beitrag

Wackelkontakt im Kopf

Dieser Artikel aus dem Deutschen Ärzteblatt beschreibt Diagnose und Therapie des essenziellen Tremors.

In dem Buch "Mechanisms and Emerging Therapies in Tremor Disorders" ist die Physiologie des Tremors verständlich beschrieben.

Die Deutschen Gesellschaft für Neurologie hat Leitlinien zu Diagnose und Behandlung des Tremors herausgegeben.



Zum Artikel



Nach oben Link Link zum Beitrag

Hungern für ein langes Leben?

Welchen Effekt Diäten bei jungen und alten Mäuse haben, beschreibt diese Studie in Nature Metabolism.

Wie sich das Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen entwickelt hat, hat die Universitätsmedizin Leipzig zusammengefasst (mit Ergebnissen der Studie zur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland, KIGGS).

Zum Artikel



Nach oben Link Link zum Beitrag

Die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich hat zusammen mit der Aalto University in Helsinki und der University of Cambridge die Tippgeschwindigkeit auf verschiedenen mobilen Geräten untersucht.

Nach oben Link Link zum Beitrag

Das unsichtbare Drittel

Die Studie "Die andere deutsche Teilung" der Initiative More in Common hat den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland erforscht.

Das politische Schlagwort von der Zweidrittelgesellschaft prägte der SPD-Politiker Peter Glotz 1984 in seinem Buch "Die Arbeit der Zuspitzung" (nur noch antiquarisch erhältlich).

Der Philosoph Axel Honneth beschrieb schon 1994 in seinem Buch "Kampf um Anerkennung" das gesellschaftliche Auseinanderdriften und suchte nach einer Lösung.

Zum Artikel