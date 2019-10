Die Lebenslüge

Die Bayreuther Erklärung der Universitäts-Kanzlerinnen und -Kanzler wurde im September auf ihrer Jahrestagung verabschiedet.

Die Zahlen zu den Befristungen und dem Personal an Hochschulen stammen aus dem "Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2017" des Bundesforschungsministeriums sowie vom Statistische Bundesamt.

Der Film "Weitermachen Sanssouci" (Regie: Max Linz; Dauer: 80 Min.) hatte auf der Berlinale Premiere und läuft jetzt im Kino (Trailer).

Der Zweifel

Der Bildungsrat ist im Koalitionsvertrag vereinbart worden.

Die Ergebnisse des Mathe-Vergleichs der Neuntklässler lässt sich dem IQB-Bildungstrend 2018 entnehmen, der am 18. Oktober 2019 von der Kultusministerkonferenz in Berlin vorgestellt wurde.

Wo die Digitalisierung Jahrzehnte dauert

Der Autor das Digitale Stellwerk in Warnemünde sowie das Signalwerk Wuppertal besucht und sich vor Ort die Technik erklären lassen. – Einen Eindruck von dem Vorhaben vermittelt dieser Fachvortrag über die Digitalisierung bei der Bahn vom April 2019: So ist der Stand bei Digitalen Stellwerken (PDF).

Geschichte und Entwicklung von Stellwerken zeigt dieser Fachaufsatz im historischen Abriss: Hans Pottgießer, "Frühe Stellwerksanlagen" (1992).

Diese Stellwerke-Fanseite von Holger Kötting sammelt Wissenswertes über Häuschen am Streckenrand und die Technikgeschichte, die in ihnen steckt. Ebenfalls auf einer privaten Website steht diese Einführung in die ECTS-Technik von Thomas Brunnengräber.

Die Macht der Maschine

Dies ist der Aufsatz von Marc Tessier und seinen Kollegen: "Skin-On Interfaces: A Bio-Driven Approach for Artificial Skin Design to Cover Interactive Devices", vorgestellt beim Jährlichen ACM Symposium zu Benutzer-Schnittstellen und veröffentlicht im Tagungsband (S. 307-322). – Das PDF enthält Fotos verschiedener Prototypen mit künstlicher Haut, darunter die Smartphont-Hülle, von der im Text die Rede ist. Der Business Insider berichtete im Sommer vor drei Jahren über eine Studie zur Frage, wie oft Menschen ihre Smartphones am Tag berühren: "Here's how many times we touch our phones every day" (13.07.2016)



Fahrstuhl ins All

Der Autor traf in Tokyo Hiroshi Kubota, Direktor und Sprecher der JSEA, und und Shuichi Ohno, den Vorsitzenden zum Hintergrundgespräch.

In dieser Grafik erklärt die JSEA ihr Projekt. Und so stellt es der am Konsortium beteiligte Baukonzern Obayashi dar(japanisch). Das japanische Experiment an Bord der ISS wurde Anfang 2018 hier bei Space.com beschrieben.

Englische Übersetzung des Artsutanov-Artikels, in dem die Idee eines Weltraumlift im Jahr 1960 skizziert worden ist (PDF).

Grafikseite

In ihren kürzlich wieder veröffentlichten "World Intellectual Property Indicators" erhebt die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) jährlich Daten zu weltweiten Patenten und Marken. Dieser Report erscheint seit 2009. Die WIPO Statistics Database reicht zurück bis ins Jahr 1980.

Nationale Datenbanken und Jahresstatistiken bietet das Deutsche Patent- und Markenamt.

Er hat einen Traum

Der Aufsatz "The Fading American Dream", den Chetty mit Kollegen schrieb, bietet einen Einblick in die Ungleichheiten in den USA. Berühmt geworden ist Chetty mit der Website "Opportunity Atlas".

Am 5. November erhält Raj Chetty den

A.SK Social Science Award im Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB), die Laudatio hält die ehemalige WDR-Chefredakteurin Sonia Mikich.

Neulandwirtschaft

Das Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) e. V. in Müncheberg untersucht und vermittelt die Wissensgrundlagen für eine nachhaltige Landwirtschaft.

Im Dürre-Monitor Deutschland des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig wird jeweils der aktuelle monatliche Zustand des Bodens in fünf Trockenklassen dargestellt.

