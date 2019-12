Der Beginn des Lebens

Eine gute Übersicht zum aktuellen Stand der Origin-of-life-Forschung gab es 2018 in Public Library of Science (Plos).

In den Philosophical Transactions of the Royal Society findet Sie einen wissenschaftlicher Bericht über den Energiestoffwechsel der allerersten Lebensform.

Zum Artikel



Nach oben Link Link zum Beitrag

Ein Überblick über die chorioallantoische Membran, durch die das Küken atmet. Und hier gibt es Informationen zur Funktion der Luftkammer und zum Atmungssystem des Kükens (von der University of Illinois).

Zum Artikel



Nach oben Link Link zum Beitrag

Stabil oder brüchig

Dass Cholesterin-senkende Statine nicht nur vor Osteoporose schützen, sondern abhängig von der Dosis Knochen auch brüchiger machen können, zeigten im Open-Access-Journal Annals of the Rheumatic Diseases unter anderem Wissenschaftler der Medizinischen Universität Wien.

Zum Artikel



Nach oben Link Link zum Beitrag

Der schwere Ausstieg

Dass jeder zweite Patienten beim Absetzen von Antidepressiva Beschwerden erlebt, berichten James Davies und John Read in Addictive Behaviors.

In dieser niederländischen Studie setzten 60 Prozent der Teilnehmer ihr Antidepressivum über einen Zeitraum von sechs Monaten ab, da die geplanten vier Wochen nicht ausreichten (Bockting et al., 2018).

Hier wird erklärt, wie Antidepressiva im Körper abgebaut werden. Und die Autoren leiten daraus Empfehlungen zum Absetzen von Antidepressiva ab.

Zum Artikel



Nach oben Link Link zum Beitrag

Macht Musik wirklich klüger?

Dies ist die beschrieben aktuelle Studie zu Korrelation und Kausalität in der Musikforschung von Schellenberg et al.

Hier steht die alte Studie desselben Autors, in der er behauptet, dass Musikunterricht den IQ hebt. Wiederlegt hat dieses Resultats wiederum durch diese britische Studie.

Und hier ist noch ein Artikel aus der Gruppe von Peter Schneider zu Hirneffekten von Musikunterricht.

Zum Artikel



Nach oben Link Link zum Beitrag

Die Königin der Gewürze

In den Datenbanken der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der VereintenNationen(FAO) finden sich Informationen etwa zu Pflanzen und Produktionsmengen.

Das E-Book Tahitian Vanilla: A Vanilla Species With Unique Features liefert Informationen zu Anbau und Geschmack dieser Sorte.

Wer es ganz genau wissen will: Eine Doktorarbeit an der Université de la Réunion bietet umfassende Einblicke zu Evolution und räumlicher Verbreitung der Vanille im Indischen Ozean.

Nach oben Link Link zum Beitrag

Volle Züge? 2030 sollen doppelt so viele Leute Bahn fahren!

Die Berliner Agora-Stiftung hat in diesem Jahr eine Studie vorgelegt, in der erörtert wird, wie das ehrgeizige Ziel der Bundesregierung erreicht werden kann, das Passagieraufkommen bis in zehn Jahren zu verdoppeln. Sie heißt "Railmap 2030: Bahnpolitische Weichenstellungen für die Verkehrswende"



Das Umweltbundesamt hat verschiedene Verkehrsmittel im Hinblick auf ihren Ausstoß verglichen. Die Ergebnisse sind auf der Website der Behörde nachzulesen.

Hintergrundmaterial zur Strategie der Deutschen Bahn wurde vom Konzern zur Halbjahresbilanz-Pressekonferenz veröffentlicht, darunter unter anderem die Rede des Vorstandsvorsitzenden Richard Lutz.



Zum Artikel



Nach oben Link Link zum Beitrag

Welt aus Sand

Natürliche Sandvorkommen gehen zur Neige, mahnt die Geomorphologin Mette Bendixen. Welche Folgen das schon jetzt für Mensch und Natur hat, kann man in Nature nachlesen (4. Juli 2019, Vol 571).

Der Bericht "Sand and sustainabilty" des Umweltprogramms der Vereinten Nationen UNEP diskutiert, wie ein nachhaltigerer Umgang mit dem Rohstoff Sand aussehen könnte (07.05.2019).

Da zur Mitnahme von Sand keine internationale Gesetzgebung besteht, sollte man sich vorher bei den nationalen Behörden informieren. In Ausnahmefällen geben auch die Reisehinweise des Auswärtigen Amtes Aufschluss – so etwa für Italien.