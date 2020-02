Immer näher

Harvard-Epidemiologe Marc Lipsitch geht im Harvard Magazine davon aus, dass sich auf lange Sicht 40 bis 70 Prozent der erwachsenen Weltbevölkerung mit Sars-CoV-2 infizieren.

Das Robert-Koch-Institut hat die Belastung des Gesundheitswesen durch die besonders starke Grippewelle 2017/18 in ihrem Bericht zur Influenza in Deutschland analysiert.

Die Bundeszentrale für Gesundheitliche Aufklärung gibt auf der Webseite infektions‑schutz.de Hinweise wie man sich gegen das Coronavirus schützen kann.

Das PDF mit den Hinweisen für Vorsorge im Katastrophenfall, einschließlich persönlicher Checkliste für einen heimischen Notvorrat kann man beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe herunterladen.

Wird sie schnell genug sein?

Das Arztprofil und der Lebenslauf von Marylyn Addo steht auf den Seiten des Universitätsklinikums Eppendorf (UKE). Kürzlich hat die Medizinerin ZEIT Online ein Interview gegeben.

Hier stellt das Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg seine Forschung vor. Aktuelle Informationen zu Impfstoffen und Therapiemöglichkeiten gibt es auf den Seiten des Deutschen Zentrums für Infektionsforschung. Dort gibt es auch Infos zum internationalen Impfforschungsverbund CEPI.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung informiert über die Suche nach einem Impfstoff gegen das neue Coronavirus.

Umweg nach vorn

Wasserstoffforschung am Hydrogen Technology Center (HTC) des Helmholtz Forschungszentrums Geesthacht – hier arbeitet Thomas Klassen.

Die Zahlen zu Elektroautos stammen vom Verband der Automobilindustrie (VDA) und geben den Stand vom Jahresbeginn wieder. Die Zahlen zu Wasserstoffautos teilte das Kraftfahrtbundesamt (KBA) mit.

Im Jahr 2018 hatte ein Team von Agora Energiewende spezifisch die Bedingungen für den Einsatz synthetischer Kraftstoffe untersucht, bei denen Wasserstoff eine Rolle spielt, ebenos wie als direkter Treibstoff: "Die zukünftigen Kosten strombasierter synthetischer Kraftstoffe". (PDF)

"Das politische Element" hieß ein ZEIT-Artikel vor zwei Wochen (08/2020), in dem ausführlicher auf die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung eingegangen wurde.

Das Welt-Männchen

Unabhängig vom Hersteller pflegen Fans die sogenannte Brickipedia, ein Nachschlagewerk zu Steinen, Bausätzen und Figuren. Die Datenbanken Brickset und Bricklink führen Einträge zu alten Modellen, welche die offizielle Lego-Website nicht mehr listet.

In ihrer Studie "Agents with Faces" analysierten 2013 Christoph Bartneck et al die Mimik der Minifiguren im Wandel (PDF).

Die Angabe zur Gesamtzahl der produzierten Minifiguren von 1978 bis Ende 2019 stammt aus der Lego-Zentral in Billund. Und dies ist der Bausatz "Women of NASA", in dem die Minifigur Sally Rides beilag.

Akademisches Sprungbrett

Die Ergebnisse der Befragung zu den Lebens- und Arbeitsumständen der Doktoranden können im Nacaps-Datenportal nachgelesen werden.