Warum nicht sie?

Die Zahl der Universitäten und Fachhochschulen stammt aus der Statistik der Hochschulrektorenkonferenz.

Die Universität Greifswald hat die Diskussionen über die Ablegung des Namens "Ernst Moritz Arndt" ausführlich dokumentiert, ebenso die Beuth-Hochschule für Technik Berlin die Debatte über ihre Umbenennung.

Wie viele Professuren von Frauen besetzt sind, hält die Gemeinsame Wissenschaftskonferenz in ihrem jährlichen Bericht "Chancengleichheit in Wissenschaft und Forschung" fest.

Gib mir Musik!

Wie es um den Musikunterricht an Schulen steht, zeigt eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung.

Wir gegen das Virus

Chinesische Ärzte vom Zhongnan Hospital of Wuhan University berichten in der Fachzeitschrift Allergy darüber, welche zusätzlichen Erkrankungen 140 eingelieferte Covid-19-Patienten hatten.

Das Fachblatt The Lancet geht mit einer Übersichtsarbeit aus verschiedenen Krankenhäusern der Frage nach, wer besonders durch Covid-19 gefährdet ist.

Der Virologe Alexander Kekulé hat in der ZEIT für 14 Tage Corona-Ferien plädiert.

Peter Walger, Sprecher der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene sagte in der Tagesschau, er halte allgemeine Schulschließungen nicht für sinnvoll.

Nach einer Analyse des University of Michigan Center for the History of Medicine war bei der großen Influenza-Pandemie 1918/19 die effektivste Maßnahme gegen die Ausbreitung des Virus die Schulschließung.

Über die aktuelle Situation bei der Suche nach Medikamenten gegen das neuartige Coronavirus berichtet der Verband forschender Arzneimittelhersteller (VfA) auf seiner Website.

Der VfA hat außerdem eine ständig aktualisierte Seite über den Stand der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Virus Sars-CoV-2 eingerichtet.

Eine Übersichtsstudie zu den psychischen Auswirkungen von Quarantäne ist im medizinischen Fachmagazin The Lancet erschienen.

Verschluckt

Informationen über die Stiftung Ocean Cleanup und das Projekt Mr. Trash Wheel finden sich jeweils auch auf den eigenen Websites der Initiativen.

Welche Flüsse wieviel Plastik in die Ozeane spülen, hat das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in der Studie "Export of Plastic Debris by Rivers into the Sea" zusammengefasst. Zum selben Thema haben Forscher einen Artikel in der Fachzeitschrift Nature Communications publiziert.

Ihre Kritik an dem Ocean-Cleanup-Projekt hat Kim Martini in einem Überblicksartikel veröffentlicht.

Der kleine Dino

Der Originalartikel zur Entdeckung von Oculudentavis khaungraae wurde von Lida Xing et al. In dieser Woche in der Fachzeitschrift Nature publiziert: "Hummingbird-sized dinosaur from the Cretaceous period of Myanmar".

Ein informativer Kommentar des Oxforder Paläontologen Roger B. J. Benson erscheint ebenfalls in dieser Woche in dem Wissenschaftsmagazin.

Die Entdeckung des weltgrößten DinosauriersPatagotitan mayorum dokumentierten im Jahr 2017 die "Proceedings of the Royal Society B".

Schnee war gestern

In einem Essay für die ZEIT hat der französische Philosoph Bruno Latour das Gefühl des seelischen Heimatverlustes durch den Klimawandel analysiert: "Heimat. Was bedeutet sie heute? Der Planet rebelliert. Der Boden unter unseren Füßen schwindet".

Das Time-Magazin hat unter dem Titel "Terrified of Climate Change? You might have eco-anxiety" die Verbreitung der Öko-Traurigkeit in der angelsächsischen Welt zum Thema gemacht.

Die US-Organisation American Psychological Association hat eine der ersten Studien über die psychischen Auswirkungen des Klimawandels veröffentlicht.

In der Studie "Klimawandel – physische und psychische Folgen" stellt Maxie Bunz vom Umweltbundesamt Berlin den noch jungen Kenntnisstand zur seelischen Beeinträchtigung durch den Klimawandel vor.

Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung legt in einer Studie die möglichen gesellschaftlichen Kippmechanismen im Hinblick auf das Klima dar: "Social tipping dynamics for stabilizing Earth’s climate by 2050".