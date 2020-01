Okullar yakında açılıyor! (Die Schule fängt bald an!)

Auf den Seiten des Auswärtigen Amtes finden sich Informationen zu Deutschen Auslandsschulen.

Pilze zu Baustoffen (Der Zweifel)

Über Bioökonomie informieren das Bundesforschungsministerium sowie Kritiker vom Aktionsforum Bioökonomie.

Ein Herz für den Zwang?

Im Fachblatt der International Society of Nephrology zweifelten Autoren an, dass allein die Umstellung auf eine Widerspruchslösung die Organspenderate eines Landes erhöhen würde.

Wissenschaftler der Universitäten Bristol und Birmingham diskutierten in diesem Essay über den Stand des Wissens darüber, ob eine Gesetzesänderung allein wirklich die Organspenderate erhöht.

Das Daten-Portal Statista hat die aktuellen internationalen Organspenderaten zusammengestellt.

3 – 2 – 1 und Abgas!

Die Arbeiten von Martin N. Ross waren eine wesentliche Quelle für diesen Artikel. Der Ingenieur arbeitet bei der kalifornischen Aerospace Corporation, einem Nonprofit, das technische Analyse zu Raumfahrtthemen erstellt. – Im Herbst hat er zusammen mit Darin W. Toohey in "Eos", dem Magazin der American Geophysical Union, einen Überblicksartikel veröffentlicht: "The Coming Surge of Rocket Emissions".

Mit Patti M. Sheaffer hatte Ross 2014 in der Fachzeitschrift "Earth’s Future" eine detaillierte Berechnung des Klimaeffekts der Abgase von Raketen veröffentlicht: "Radiative forcing caused by rocket engine emissions".

Alle vier Jahre veröffentlicht die UNEP ihren Bericht zur Ozonschicht, zuletzt im Jahr 2018.

Die Angaben zur Rakete Falcon Heavy stammen von der Website des Herstellers SpaceX, jene zur Ariane 5 aus dem Wikipedia-Eintrag zu diesem Raketenmodell.

Alle vergangenen Raketenstarts nach Jahren aufgelistet gibt es auf der Website Spacelaunch-Report. Die Zahl der geplanten Starts des Jahres 2020 basiert auf der (sehr detaillierten) Liste des zugehörigen englischsprachigen Wikipedia-Eintrags. Es handelt sich um eine konservative Zählung, da Flüge der Kategorie "to be determined" nicht mitgezählt wurden.

Wissen, wo es langgeht (Infografik)

Wissenschaftler vom Harding Zentrum für Risikokompetenz (Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Fakultät für Gesundheitswissenschaften Brandenburg) haben Werkzeuge entwickelt, die Menschen helfen sollen, alltägliche Risiken und Chancen einzuschätzen. Sie finden sich auf der Homepage des Projekts Risiko-Atlas.

Macht mich Bildung zum besseren Menschen?

Beim Schreiben seines Essays hat der Autor Lieblingslektüren aus dem Regal geholt: vom griechischen Dichter Homer bis zum "Dschungelbuch" von Rudyard Kipling. Auf Gebieten, die ihm ferner lagen, halfen Sachbücher und Klassiker: Arthur Koestlers "Schlafwandler"; eine Geschichte der neuzeitlichen Astronomie von Kopernikus bis Isaac Newton; der Band "Gott. Eine Biographie" des Ex-Jesuiten Jack Miles und Charles Darwins "Entstehung der Arten".

