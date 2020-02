Nah am Virus

Vereinbarung über das Teilen von Ergebnissen und Daten zum 2019-nCoV-Ausbruch, am Dienstag, 4. Februar, unterzeichnet von 75 Wissenschaftsverlagen, Journals und Organisationen.

Bericht in Science zur Fehleinschätzung der Infektion durch symptomlose Überträger des Virus.

Die Warnung des Arztes Abraar Karan vor einer Epidemie der Desinformation im British Medical Journal.

Die detaillierte Fallgeschichte des ersten Patienten in den USA, der mit dem noch nicht zugelassenen Medikament Remdesivir behandelt wurde.

Die erste Aufarbeitung des Zwischenfalls, bei dem sich in Bayern Menschen bei einer chinesischen Kollegin angesteckt haben, die angeblich keine Symptome hatte – was sich später als falsch herausstellte.

Einige grundlegende (aber vorläufige) Daten zu der Ausbreitung des Virus.

Ansteckende Angst

Wie groß sind die wirtschaftlichen Folgen einer Epidemie? Sehr klein, zeigt diese Studie zu den Folgen der Sars-Epidemie im Jahr 2003: "Globalization and Disease: The Case of Sars".

Welche Schlüsse man aus den Erfahrungen mit der Sars-Epidemie ziehen kann, und welche nicht, haben Experten der Bank Unicredit analysiert.

China ist Deutschland wichtigster Handelspartner, zeigen die Zahlen, die man beim Statistischen Bundesamt abrufen kann.

Wahnsinnig gute Gespräche

Eine Zusammenfassung der wissenschaftlichen Evidenz zur Wirksamkeit verschiedener psychotherapeutischer Ansätze bei Schizophrenie verföffentlichten Tania Lincoln und Anya Pedersen letztes Jahr im Journal Psychiatry in Europe.

Schizophrenie-Patienten haben es in Deutschland nicht schwerer an einen Therapieplatz zu kommen, fand eine 2017 im Fachmagazin "Verhaltenstherapie" veröffentlichte Studie heraus.

Informationen zu der laufenden Studie zur Wirksamkeit psychodynamischer Verfahren bei psychotischer Schizophrenie findet man auf der Internetseite der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.

Die Ergebnisse der Arbeit mit dem Open Dialogue Ansatz in Finnland werden in diesem Artikel genauer beschrieben, der 2011 im Journal "Psychosis" erschien.

Der Schwarm (Infografik)

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UN (FAO) informiert auf ihren Internetseiten über die Heuschrecken.

Das Programm Locust Watch der FAO gibt aktuelle Auskünfte über Verbreitung und Schwarmbildung.

Im Wissenschaftsmagazin Science ist nachzulesen, wie der Botenstoff Serotonin die Heuschrecken verändert.

Rechnet mit allem

Die berühmte Rede des Physik-Nobelpreisträgers Richard Feynman "Simulating Physics with Computers" wurde nachträglich im "International Journal of Theoretical Phyics" veröffentlicht.

Der Global Risks Report des World Economic Forum warnt vor der Quantenkryptografie.

Das Google-Paper "Quantum supremacy using a programmable superconducting processor", erschienen im Fachmagazin "Nature" löste im Oktober 2019 den aktuellen Quantencomputer-Hype aus.

Eine gute Bestandsaufnahme, die auch die Schwierigkeiten thematisiert findet sich hier: John Preskill, "Quantum Computing in the NISQ era and beyond".

Wie man logische Qubits aus supraleitenden Schleifen konstruiert, erforschen Jay Gambetta et al: "Building logical Qubits in a superconducting computing system".

Gil Kalai über seine Hypothese, warum ein allgemeiner Quantencomputer nicht funktionieren wird: "The Quantum Computer Puzzle".

Eines der Grundlagen-Paper zum Quantencomputing schlechthin, das fünf Voraussetzungen für Quantenrechner auflistet: David DiVincenzo: "The Physical Implementation of Quantum Computing".

Die Plattform "IBM Quantum Experience" bietet ein gutes Tutorial zu Quantenalgorithmen.

Das Flagschiff-Projekt "Quantum Flagship" der EU will die Erforschung von Quantentechnologien in Europa voranbringen.

