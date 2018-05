Das Ideenfestival Z2X von ZEIT ONLINE ist an diesem Samstag zu Gast in Frankfurt. Bei Z2X³ diskutieren 250 engagierte Menschen zwischen 20 und 29 Jahren ihre Ideen zur Verbesserung des eigenen Lebens – oder der Welt. Zum Auftakt des Festivaltags gibt's Blitzvorträge: Vier junge Visionäre teilen eine Idee in fünf Minuten vor 250 Leuten.



Lasse Paetz arbeitet seit Jahren mit Jugendlichen aus strukturschwachen Regionen. Er sagt, viele gut gemeinte Initiativen schließen eine Hälfte der Bevölkerung von vornherein aus: Menschen ohne Abitur. Amanda Bruchmann ist Quartiersmanagerin in Frankfurt und fordert: Lasst Nachbarschaftsinitiativen nach Feierabend in die Büros! Als Mitinitiator der Bewegung Pulse of Europe holte Silvan Wagenknecht Tausende Menschen für Europa auf die Straße. Bei Z2X³ fordert er den nächsten Schritt: Wohnzimmerparlamente für mehr direkte Mitbestimmung. Farnaz Nasiriamini spricht über ihre Erfahrung mit Sexismus im Alltag.



Das nächste Z2X-Festival findet am 1./2. September 2018 in Berlin statt. Interessierte zwischen 20 und 29 können sich für die Z2X-Community bewerben. Mehr über die Menschen und Ideen, die bei Z2X zusammenkommen, lesen Sie hier.