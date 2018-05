Das Z2X-Festival der neuen Visionäre von ZEIT ONLINE ist an diesem Samstag zu Gast in Hamburg. Mehr als 200 Teilnehmende zwischen 20 und 29 Jahren diskutieren bei Z2X³ Ideen, wie sie das eigene Leben besser machen können – oder die Welt. Zum Auftakt des Festivaltags gibt's fünfminütige Blitzvorträge vor mehr als 200 Leuten und 10 Millionen Usern.

Der Heimwerkerking und YouTuber Fynn Kliemann spricht über das Kliemannsland. Mit Freunden und Followern baut er nach und nach einen Hof in Rüspel zu einem Zentrum für Kreative um. Die investigative Reporterin Alena Jabarine zeigt, was hinter der Kamera und während ihrer Recherchen passiert, um dem Journalismus aus der Glaubwürdigkeitskrise zu helfen. Und Silvan Wagenknecht fordert: Europa, wir müssen weiterreden. Mit 18 Jahren hat er die Pulse-of-Europe-Initiative nach Berlin geholt, weil er Europa nicht den Nationalisten überlassen wollte.



Wer auf dem Z2X-Festival in Frankfurt am Main live dabei sein will, kann sich hier mit seiner Idee bewerben.