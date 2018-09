1.348 junge Visionäre waren am ersten Septemberwochenende beim dritten Z2X-Festival in Berlin angemeldet. In fast 100 Workshops, Frag-mich-alles-Sitzungen und Blitzvorträgen stellten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Ideen für eine bessere Welt vor. Darunter: Wie wäre es, eine Werbeagentur für Dinge zu gründen, an denen niemand etwas verdient? Barfuß laufen, umarmen oder Leitungswasser. Außerdem stellten sich der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert und die Autorin Sophie Passmann den Fragen der Z2X-Community. Wir zeigen Bilder der Konferenz.