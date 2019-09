Auf Einladung von ZEIT ONLINE treffen sich an diesem Wochenende 800 Menschen zwischen 20 und 29 Jahren beim Ideenfestival Z2X19 in Berlin. Alle Teilnehmenden des Festivals bewerben sich mit einer Idee zur Verbesserung der Welt oder des eigenen Lebens. Sie gestalten das Programm selbst und entwickeln gemeinsam ihre Vorhaben weiter. Ein Workshop beschäftigte sich mit Ideen für die Zukunft Ostdeutschlands. Hier stellen wir einen Auszug vor. Nach welchen Regeln wir als Veranstalter über das Festival und unsere Weltverbesserergemeinschaft Z2X berichten, lesen Sie hier.



1. Ein Deutschlandticket für alle 18-Jährigen

Wer mit der Schule fertig ist, will die Welt sehen, reist nach Südamerika oder Asien – aber eher nicht durch Deutschland. Das Deutschlandticket soll das ändern: Wer 18 wird, bekommt das Ticket und soll damit ganz Deutschland kennenlernen. An jedem Stopp treffen die jungen Erwachsenen Gleichaltrige aus anderen Teilen des Landes und besuchen Veranstaltungen, bei denen deutsche Geschichte lebendig wird – ein junger Münchner erfährt, wie eine Dresdnerin den Mauerfall erlebt hat, ein Bergarbeiter im Ruhrgebiet erzählt einer Greifswalderin, wie das Ende des Kohleabbaus sein Leben verändert.

2. Wähler in Thüringen zu Wort kommen lassen

Anna Hauschild kommt aus Thüringen. Sie will, dass bei der Landtagswahl Ende Oktober die Wähler und ihre Anliegen im Fokus stehen. Denn Politiker, sagt sie, "sollen zuhören und dann repräsentieren". Mit der Social-Media-Kampagne "Lass uns reden" will Hauschild Wählerinnen und Wähler porträtieren. Die Porträts könnten mit Statements aus den Wahlprogrammen der jeweiligen Parteien verbunden werden und so persönliche Geschichten mit politischen Vorschlägen verknüpfen. Das Ziel der Kampagne: Menschen informieren und sie zum Wählen motivieren.



3. Auch Wurzen kann was

Was hat Wurzen, was Leipzig nicht hat? Plakate und eine Social-Media-Kampagne sollen Menschen zum Nachdenken darüber anregen, was Stadt und Land eigentlich unterscheidet. Der Slogan ist bewusst doppeldeutig. So können Menschen entweder antworten, dass es in Leipzig die vegane Currywurst gibt, die ihnen in Wurzen fehlen würde. Oder dass in Wurzen die Mieten viel niedriger sind und außerdem die Oma auch noch dort wohnt.

4. So (toll) isser, der Ossi

Über den Osten wird oft negativ getitelt. Warum also nicht die Spiegel-Headline "So isser, der Ossi" kapern und in eine positive Kampagne umwandeln?

5. Ein Bürgerkonvent in Frankfurt an der Oder

Was wäre, wenn Bürgerinnen und Bürger die politischen Probleme, die sie bewegen, selbst lösen? Das ist die Idee des Bürgerkonvents: Eine diverse Gruppe – alte und junge Bürger, Rentner, Arbeitslose und Managerinnen einer Stadt werden eingeladen, um Lösungen für eine Frage zu entwickeln, die ihre Heimat bewegt: Wie geht es weiter mit dem Stadtbad? Wie fördern wir den öffentlichen Nahverkehr? Stefan Kunath ist Stadtverordneter in Frankfurt an der Oder – er möchte ein Konvent veranstalten, das bei der Bewerbung zur europäischen Kulturhauptstadt helfen könnte.



6. Bratwurst und Demokratie

Viele Dialogangebote gibt es, Projekte, die Stadt und Land ins Gespräch bringen wollen. Doch vielen gelingt es nicht, die Menschen auf dem Land zu erreichen. Wie kann man die Menschen erreichen? Indem man auf bestehende Strukturen setzt: Bei Stadt- und Sportfesten ließen sich Dialog und Bratwurst verbinden, etwa mit einem mobilen Demokratiebus.



7. Ost-Influencer

Warum immer nur Influencer für Fashion und Fitness? Die sächsische Schweiz sollte genauso auf Instagram gefeiert werden wie Bali. Ost-Influencer zeigen online, wie schön ihre Heimat ist.

8. Landlehrerinnen fördern

Was es für angehende Ärzte in Sachsen schon gibt, soll es auch für Lehramtsstudierende geben: Sie werden im Studium finanziell unterstützt, wenn sie sich verpflichten, danach einige Jahre in einer Schule auf dem Land zu arbeiten.

9. Vergangenheit und Gegenwart zusammen lehren

Es braucht ein neues Schulfach, in dem damals und heute nicht getrennt behandelt werden. Geschichte, Soziologie und Politik werden in einem Fach kombiniert. So sollen Schülerinnen und Schüler verstehen, was man aus der Vergangenheit für die Gegenwart lernen kann. Und auch, warum die AfD ausgerechnet in einigen östlichen Bundesländern so stark ist.



10. Dörfer aussterben lassen

Muss man wirklich verhindern, dass Menschen in die Stadt ziehen? Wenn ein Dorf ausstirbt, kann man es doch auch umstrukturieren – zum Beispiel in ein Erholungsgebiet.



11. Probleme gesamtdeutsch denken

Anstatt den Osten zum Problem zu machen, sollten Probleme gesamtdeutsch gesehen und angegangen werden – wenn es dem Osten Deutschlands schlecht geht, geht es auch dem Westen schlecht. Auch dort profitieren Schülerinnen von zeitgemäßem Unterricht. Und auch im Westen sterben Dörfer aus.



Ideen von: Juliane Baruck, Matthias Blume, Anna Hauschild, Jan Kruse, Katharina Liesenberg, Johannes Niederhut, Christoph Rauscher, Sven Richter, Una Sprenger, Nora Tobies und anderen.