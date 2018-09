Unternehmen: Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG



Tätigkeit: Personalreferentin Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG



Aufgabenschwerpunkt:

Rechtsanwältin und Personalreferentin; zuständig für alle rechtlichen Fragestellungen (insbesondere Arbeitsrecht) und Personalreferentin für Verlagsabteilungen



Stationen der Vita:

- 11/93 - 03/94: Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Lüneburg

- 04/94 - 07/99: Studium der Rechtswissenschaften an den Universitäten Passau und München, Abschluß: Erstes Juristisches Staatsexamen; Praktika u.a. bei Kuehne & Nagel Ltd. London, ProSieben Media AG, München und Kanzlei Nina Peace, Ashland, USA

- im Jahr 2000: Tätigkeit bei Jobline.de GmbH & Co. KG, Hamburg: Personalrekrutierung, Selbständige Projektleitung, Organisation und Betreuung von Hochschul- und Karriereveranstaltungen

- 07/02: Rechtsreferendariat am Hanseatischen Oberlandesgericht Hamburg, Abschluß: Zweites Juristisches Staatsexamen; Referendariat u.a. beim Amt-, Arbeits- und Verwaltungsgericht Hamburg, Rechtsanwälte Groth & Dr. Diedrich und Allgemeine Ortskrankenkasse, Hamburg

- Seit 11/02: DIE ZEIT, Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG: Abteilung Personal & Recht; Rechtsanwältin und Personalreferentin; zuständig für alle rechtlichen Fragestellungen (insbesondere Arbeitsrecht) und Personalreferentin für Verlagsabteilungen



Kontakt:

Zeitverlag Gerd Bucerius GmbH & Co. KG

Carola Gossler

Personalreferentin

Speersort 1

20095 Hamburg

gossler@zeit.de