Unternehmen: IBM Deutschland



Tätigkeit: Ausbildungsleiter IBM Deutschland



Aufgabenschwerpunkte: Verantwortung für Nachwuchskräfte und Ausbildung IBM Deutschland



Stationen der Vita:



" Seit 1986 bei IBM

" Studium der BWL an der Berufsakademie Stuttgart

" 1986-1994: unterschiedliche Fach- und Führungsaufgaben

in den IBM Bereichen Verwaltung, Marketing und Services

" 1994: Personalreferent in der IBM-Hauptverwaltung

" 1998: Assistent des Personal Geschäftsführers der IBM Deutschland

" 1998-1999: Personalleiter für IBM Vertriebs und Stabsfunktion

" 1999-2001: Internationaler Personalleiter für den PC Bereich der

IBM EMEA (Europe/Middle East/ Africa) in der IBM Europazentrale in Paris

" Seit 2002: Ausbildungsleiter IBM Deutschland



Kontakt:



IBM Deutschland

Torsten Kronshage

Am Fichtenberg 1

71803 Herrenberg