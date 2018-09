Unternehmen: Otto GmbH & Co. KG



Tätigkeit: Personalmanagement



Aufgabenschwerpunkte: Verantwortlich für die Entwicklung und Umsetzung strategischer Personalmarketingkonzepte



Stationen der Vita:

Seit 1999 Otto GmbH & Co. KG

Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Marburg

Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Deutschen Bank AG



Kontakt:

Otto GmbH & Co. KG

Marcus Wilke

Wandsbekerstr. 3-7

22172 Hamburg