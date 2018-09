Unternehmen: Otto GmbH & Co. KG



Tätigkeit: Referent Personalmarketing



Aufgabenschwerpunkte: Planung sämtlicher Außenauftritte von Otto als Arbeitgeber, Konzeption und Betreuung zielgruppenspezifischer Bindungsinstrumente von potenziellen Mitarbeitern, Online Recruiting



Stationen der Vita:

Otto GmbH & Co KG, PersonalmanagementRecruiting der Zielgruppen Marketing / Sales / WerbungStudium der Betriebswirtschaftslehre an der Philipps-Universität Marburg, Schwerpunkte Organisation, Personal Marketing und HandelsbetriebslehreDeutsche Bank AG, Ausbildung zum Bankkaufmann

Kontakt:

Otto GmbH & Co. KG

Herr Marcus Wilke

Wandsbeker Str. 3-7

22179 Hamburg

Marcus.Wilke@otto.de