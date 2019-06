Hamburg an dem Frühlingsabend, an dem das neue Magazin ZEIT für Unternehmer seine erste Veranstaltung vor Mittelständlern und Freiberuflern ausrichtet. Der erste Akt ist ein prominenter Name: ein Gespräch mit Friedrich Merz. Doch der Selbstflieger hängt in Frankfurt am Main fest, Gewitter. Schließlich kann er starten und kommt auch an. Dann nicht mehr als erster Akt, sondern als letzter und umso freudiger erwartet. Merz vor unternehmerischen Menschen, das ist ein Heimspiel für den Sauerländer, selbst hier im hohen Norden mit Blick auf den Hafen.

Der Beinahe-Vorsitzende der CDU ist bei Unternehmern beliebt, er hat etwas, das andere nicht haben. Gibt es so etwas wie ein Unternehmer-Gen? Ja, sagt Merz. "Es gibt begabte und wirklich begnadete Unternehmer, und es gibt solche, die es nicht sind." Und hat er dieses Gen? "Ich meine jedenfalls, dass ich einigermaßen unternehmerisch denken kann. Ja."

Und reden wohl auch. Er betont den Fortschritt und die Innovation. Trotzdem wird ihm in Teilen der Gesellschaft fortwährend attestiert, dass er wie ein Relikt aus der alten Bundesrepublik wirke. Die Welt schrieb gar, er hätte so einen "retro-charmanten, bundesrepublikanischen Verwaltersound". Versteht er, warum er derart polarisiert?

Da würden künstliche Gegensätze erzeugt, wehrt sich Merz – und sagt dann schon wieder so einen Satz: "Ich bin immer noch der Meinung, dass man in einer Volkswirtschaft erst das erarbeiten muss, was man dann ausgeben will." Da ist er halt konservativ, auch egal, und schiebt trotzig noch so einen Satz nach, der bei Familienunternehmern ankommt: "Ich bin auch immer noch der Meinung, dass wir eine offene, freiheitliche und soziale Marktwirtschaft sein sollten. Wenn das retro ist, ja dann bin ich halt retro."

Merz steht mitten in der deutschen Auseinandersetzung zwischen denen, die an das Wohlstands- und Freiheitsversprechen der Marktwirtschaft glauben – und denen, die das immer weniger tun. Er glaubt, dass Streit zwischen links und rechts da hilft. Der gelernte Anwalt in Diensten des US-Finanzkonzerns Blackrock will, dass die Bevölkerung die Unterschiede zwischen den Parteien wieder klar sieht. "Und da bin ich eben jemand, der nicht gleich morgens mit dem Kompromiss aufsteht und den ganzen Tag mit ihm durch die Gegend läuft. Wenn man einen Kompromiss macht, dann erst abends. Zuvor diskutiert man über die Frage, wo denn die vielleicht bessere Lösung zu finden ist."

Merz hat die ewige große Koalition satt, das wird klar. Er will politischen Wettbewerb. Aber war es nicht ein gigantischer Erfolg der Merkel-CDU, sie nach links zu rücken und die SPD an die Seite zu drücken? "Um den Preis, dass rechts von der Union eine Partei mit 12,6 Prozent in den Bundestag gekommen ist", sagt Merz bitter. "Da stelle ich mir und uns die Frage, ob es das wirklich wert ist."

Er möchte so lange wie möglich am Volksparteienanspruch der Union festhalten. Das heißt für ihn, "dass mindestens 50 Prozent der Bevölkerung sich vorstellen kann, unter bestimmten Umständen eine solche Partei zu wählen". Doch die Union habe das Spektrum verengt, sagt Merz. "Ich möchte, dass diejenigen, die sich wertkonservativ nennen, in der CDU eine politische Heimat haben und nicht irgendwo anders hin abdriften."

Dieser Text stammt aus dem Magazin ZEIT für Unternehmer 2/19.

Das Problem ist auch, dass sich die Union und insgesamt die Politik immer weiter von der Wirtschaft entfernt, oder, Herr Merz? Da könnte er einfach Ja sagen. Tut er aber nicht. "Es entfernt sich auch die Wirtschaft von der Politik", sagt er stattdessen. Es gebe ein gegenseitiges Missverstehen. "Viele Unternehmer akzeptieren nicht mehr die Entscheidungsprozeduren in einer Demokratie, empfinden es als attraktiv, wie autoritäre Systeme zack, zack entscheiden. Das ist die Denke aus dem eigenen Unternehmen." Doch Politik gehe mühsamerweise immer von unten nach oben.

Ihrerseits habe die Politik immer weniger Verständnis "für das, was in der Wirtschaft auch an Notwendigkeiten besteht", sagt Merz. "Ich will es einmal zugespitzt sagen: Viele Politiker kennen die Unternehmen heute nur noch von Betriebsbesichtigungen und Jubiläumsfeiern. Aber das reicht nicht."

Merz ist eben beides, Wirtschaftsmann und Politiker. Das ist rar und gerade deswegen attraktiv. Wenn ihm sein erhebliches Ego nicht im Weg steht, kann er viele Brücken zwischen den beiden Welten reparieren – was fast noch nötiger ist in Deutschland als die Erneuerung der Verkehrsinfrastruktur.

Transparenz-Hinweis: Die hier wiedergegebene Veranstaltung wurde von Convent organisiert, einem Unternehmen der ZEIT-Verlagsgruppe.