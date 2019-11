Dreimal am Tag, um acht, um zwölf und um 18 Uhr, erinnert in der Kyffhäuserstraße in Dresden ein Glockenturm an ein Wirtschaftswunder. Seine Glocke läutet über dem Betriebsgelände der Arzneimittelfirma Apogepha, so wie sie schon in den 1930er-Jahren geläutet hat. Dass es heute noch so ist, liegt an Christian Starke und seiner Familie, die das Unternehmen durch Krieg und Krisen geführt haben. Starke ist heute 83, und mit der Geschichte seiner Firma könnte er Abende füllen. Aber er beherrscht sie auch im Stakkato. Sein Vater Johannes: im Ersten Weltkrieg verwundet, Studium durchgehungert, die Firma aufgebaut. Dann Krieg, Bomben, fast alles kaputt; dann Wiederaufbau und Kommunismus, Rohstoffmangel und Planwirtschaft. Der Vater stirbt 1968, sein Sohn Christian übernimmt die Firma, sie wird vollständig verstaatlicht – dann die Wende und Reprivatisierung. "Dann erst", sagt Starke nach diesem Flug durch die Jahrzehnte, "konnten wir zeigen, dass wir auch richtig Leistung bringen."

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden