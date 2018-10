Am 30. Juli 1233 bettelt Konrad von Marburg um sein Leben. Häscher haben ihm aufgelauert, wenige Kilometer von seiner Heimatstadt entfernt. Doch ihn verschonen? Nichts liegt den Mördern ferner. Als erster offizieller Inquisitor Deutschlands hat Konrad mehr als eineinhalb Jahre lang Ketzer aufgespürt und verbrennen lassen. Er kannte dabei keine Gnade – so wenig wie jetzt seine Jäger.

Viel ist über ihn nicht bekannt: Geboren wird Konrad zwischen 1180 und 1190 bei Marburg. Er studiert, vermutlich in Paris, und erwirbt den Titel eines Magisters. Sein Siegel zeigt ihn im Predigertalar, mit der Bibel in der linken und der Kreuzfahne in der rechten Hand: ein Kirchenmann, der das Wort Gottes in die Welt trägt.

Als solcher erscheint er auch das erste Mal in den Kirchenakten. 1215 erteilt ihm Papst Innozenz III. den Auftrag, Reden zu halten, um Menschen für den Fünften Kreuzzug zu gewinnen. Wieder einmal sollen die angeworbenen Ritter versuchen, Jerusalem zurückzuerobern. Auf einem Maultier zieht Konrad fortan von Dorf zu Dorf, durch das Rheinland, durch Thüringen, immer wieder durchs Elsass. Seine Redegabe zieht die Menschen in seinen Bann: Manche sind so hingerissen, dass sie ihm tagelang folgen, um ihn mehrfach predigen zu hören. "Wie ein Morgenstern vor andern Pfaffen" habe Konrad dank dieses Talents gestrahlt, schreibt der Chronist Johannes Rothe.

Während der Zeit als Prediger befreundet sich Konrad mit der Landgrafenfamilie von Thüringen. Auf der Wartburg wird er zum Beichtvater der Landgräfin Elisabeth, die ihm Gehorsam verspricht. Im Gegenzug will Konrad ihr zum vollkommenen Seelenheil verhelfen. Der Weg dorthin führt über radikale Askese. Ein Leben ohne Freude und Trost soll Elisabeth führen. Konrad entfremdet sie von ihren Kindern und Vertrauten und zwingt sie zum Hungern. Immer wieder lässt er sie auspeitschen.

Einige Monate nach dem Tod ihres Mannes im Spätsommer 1227 zieht Elisabeth mit Konrad nach Marburg, wo er ihr ein Witwengut gesichert hat. Laut Berichten ihrer Hofdamen sagt sie: "Ich fürchte den Magister Konrad am meisten, aber anstatt Gottes, und wenn ich jenen schon so sehr fürchte, wie muss ich erst Gott fürchten." Sie stirbt, ausgezehrt durch Konrads grausame Seelsorge, mit nur 24 Jahren. Nach ihrem Tod treibt er ihre Heiligsprechung voran, Papst Gregor IX. weist die Anträge aufgrund formaler Mängel jedoch zunächst zurück.

Konrad widmet sich nun verstärkt seiner zweiten Aufgabe: der Ketzerjagd. Schon 1227 hat der eben gewählte Papst Gregor IX. ihn beauftragt, jene aufzuspüren, die Kirchendogmen anzweifeln – und "den Weinberg des Herrn um so ärger verheeren, je verborgener sie hinschleichen". Konrad soll Klöster, Stifte und einzelne Priester besuchen und prüfen, ob Ordensregeln und kanonische Vorgaben eingehalten werden. Am 11. Oktober 1231 wendet sich der Papst direkt an ihn: "Wir ermahnen und verpflichten Dich, unter Erlass Deiner Sünden, dass Du Dich zur Ausrottung der verderblichen Ketzer nach tauglichen Mithelfern umsiehst, so oft es notwendig ist, den weltlichen Arm zur Hilfe rufst und so das Verbrechen der Häresie eifrig und tatkräftig auszurotten suchst."

Konrad darf fortan, was sonst nur den Bischöfen erlaubt ist: als Ketzerrichter eigene Prozesse führen. Noch gibt es keine endgültige Form für die Verfahren, sie wird sich erst im Lauf der Zeit herausbilden. Doch der Ketzerjäger, der, wie viele vor ihm, Häresie als crimen exceptum versteht, als ein Ausnahmeverbrechen, scheint schnell seinen eigenen Weg für die Verfahren zu finden. In seinen Prozessen sagen vermutlich zunächst die Zeugen aus, ohne dass der Angeklagte selber dabei ist. Dann erst verhört Konrad ihn und fällt sein Urteil.

Vermeintliche Ketzer findet Konrad viele: Wieder zieht er auf seinem Maultier von Dorf zu Dorf, vor allem in der Gegend um Marburg, aber auch in Hessen und Thüringen. Unterstützt von Konrad Tors, einem Dominikaner, und Johannes, einem Laien, dem ein Auge und eine Hand fehlen, zwingt er die Bewohner, sich in einer Reihe aufzustellen, um Verdächtige herauszupicken. Unheimliche Augen, eine auffällige Blässe oder die Anzeige eines zweifelhaften Bekannten – Kleinigkeiten genügen. Nicht, ob einer Ketzer sei, will Konrad dann wissen, sondern wann genau der Ketzerglauben gepredigt wird, an welchen Tagen, wie der Satansdienst genau abläuft; das Urteil steht im Grunde von vornherein fest. Und anders als die Inquisitoren nach ihm, die genaue Prozessregeln beachten müssen, braucht Konrad noch kein formales Geständnis für eine Verurteilung.

Die Todesangst bringt viele Unschuldige dazu, frei erfundene Taten zu gestehen – und weitere angebliche Ketzer zu bezichtigen. Ein Schneeballsystem der Denunziationen: "Der Bruder klagte den Bruder an, die Gattin den Gatten, der Herr den Diener und der Diener den Herrn", so beschreibt Siegfried III., der Erzbischof von Mainz, wie schnell sich soziale Bindungen unter Konrads Schreckensregime auflösen.

Im Verhör erzwingt Konrad genaue Schilderungen von vermeintlichen Ketzerriten. Unter Todesangst berichten Angeklagte von Götzendiensten: Wer in ihre Gemeinschaft aufgenommen werden wolle, müsse erst eine Kröte aufs Hinterteil oder aufs Maul küssen, anschließend einen blassen, mageren Mann mit schwarzen Augen und eiskalter Haut. Das vertreibe den katholischen Glauben. Später würden neue Luziferianer, so der Name der angeblichen Sekte, einen Kater – im Mittelalter ein Symbol für den Teufel – küssen, um sich anschließend im Dunkeln einer Orgie mit anderen Sektenmitgliedern hinzugeben.

Konrads Schilderungen veranlassen Papst Gregor IX. dazu, im Juni 1233 das Schreiben Vox in Rama auszusenden: an den Kaiser, dessen Sohn, einige Bischöfe und Konrad. Darin informiert Gregor über die neue luziferianische Sekte und ordnet deren Verfolgung an. Indirekt definiert Konrad somit, wer Ketzer ist und wen er im Auftrag des Papstes verfolgen und verurteilen darf.

Wie viele Menschen Konrad in seinen gut anderthalb Jahren als Ketzerjäger den Flammen übergeben hat, ist unklar. Die Zahlen schwanken zwischen einigen Dutzend und 1000. Dass viele davon unschuldig sind, nimmt er billigend in Kauf. "Wir wollen hundert Unschuldige verbrennen, wenn nur ein Schuldiger darunter ist", lautet das überlieferte Motto von Konrads Begleiter, dem einäugigen Johannes.

Erst einem adligen Angeklagten, Heinrich III., Graf von Sayn, gelingt es, sich Konrads Tribunal zu widersetzen. Der Graf erzwingt 1233 ein ordentliches deutschrechtliches Klageverfahren gegen den Vorwurf der Ketzerei. Damit erhält er einen Prozess, in dem er sich öffentlich gegen die Anklage Konrads wehren darf, vor fürstlichen Standesgenossen und unter Vorsitz König Heinrichs VII. Konrads Zeugen gestehen vor dem Gericht, allein aus Todesangst gegen den Grafen ausgesagt zu haben. Daraufhin wird der Prozess vertagt. Konrad macht sich auf den Heimweg, königlichen Geleitschutz lehnt er ab. Kurz vor dem Ziel überfallen ihn loyale Ritter als Rächer des Grafen und erschlagen ihn.

Zwar lobt Papst Gregor IX. seinen Ketzermeister anschließend ein letztes Mal als "einen Mann von vollendeter Tugend und einen Herold des christlichen Glaubens". Das Land aber atmet auf, "in heiterer Milde", wie die Chronisten verzeichnen. Auf Konrad folgt in Deutschland lange Zeit kein neuer Ketzerrichter.