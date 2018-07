Am frühen Morgen des 15. März 1890 ereignet sich in der Berliner Wilhelmstraße eine geradezu unglaubliche Szene. Der 31-jährige Kaiser Wilhelm II. holt den 75-jährigen Reichskanzler aus dem Bett, indem er ihn ins Auswärtige Amt zitiert. Dort wirft er ihm vor, einen der größten politischen Gegner des jungen Kaisers empfangen zu haben – Ludwig Windthorst, den Führer der Zentrumspartei. Ferner beanstandet er, dass Bismarck eine vergilbte Ordre aus dem Jahr 1852 hervorgekramt habe, welche ihn, den Monarchen, daran hindere, seine Minister ohne das Beisein des Ministerpräsidenten zu empfangen. Ultimativ fordert er die Rücknahme der überkommenen Verfügung. Bismarck weigert sich. Später wird Wilhelm erzählen, Bismarck sei ihm gegenüber so gewalttätig geworden, dass er befürchtete, der Kanzler werde ihm "das Tintenfaß an den Kopf werfen". Am 18. März 1890 unterzeichnet er Bismarcks Entlassungsgesuch – das Ende einer Ära von fast drei Jahrzehnten. Was war passiert?

Die Geschichte von Bismarcks Rücktritt – oder Rausschmiss – verrät viel über zwei Männer, die unterschiedlicher nicht hätten sein können und die beide das Deutsche Reich regieren wollten.

Dabei erwies sich als Falle, was Bismarck selbst zu seinen stolzesten Leistungen zählte: Er hatte es geschafft, die monarchische Herrschaft weitgehend vor dem Zugriff des Parlaments zu schützen. Während den gekrönten Häuptern Nord-, West- und Südeuropas "konstitutionelle Daumenschrauben" angelegt worden seien, wodurch man sie zu "bloßen Unterschriftsmaschinen" degradiert habe, liege die Macht in Preußen-Deutschland weiterhin bei den Hohenzollern. "Bei uns aber regiert der König selbst", erklärte Bismarck 1882 trotzig im Reichstag. "Die Minister redigieren wohl, was der König befohlen hat, aber sie regieren nicht."

Dieser Text stammt aus dem ZEIT Geschichte Magazin 4/14, das am Kiosk erhältlich ist.

Tatsächlich konnte in dieser Konstellation – starker Monarch, schwaches Parlament – vor allem Bismarck als Reichskanzler seine eigene Politik durchsetzen, trotz gelegentlicher Reibungen mit Wilhelm I. Auch in den Köpfen der Untertanen setzte sich die von Bismarck verkörperte monarchisch-militaristische Staatsidee durch, die im Gegensatz zu der von konstitutionell geprägten Ländern wie Großbritannien oder Frankreich stand. Ausgerechnet ein gebürtiger Engländer, Houston Stewart Chamberlain, brachte später auf den Punkt, wie sehr sich das Bismarckreich von Westeuropa abgesondert hatte. Der Schwiegersohn Richard Wagners schrieb 1914 in einem Brief an Wilhelm II.: "Gott sei gelobt und bedankt, daß es ein Deutschland gibt, und in dem Deutschland ein Preußen, und in dem Preußen ein preußisches Heer und als Herz des Heeres das Geschlecht der Hohenzollern!" Doch damit benannte er zugleich den verwundbarsten Punkt Bismarcks: Er war vom "allerhöchsten Vertrauen" des Souveräns abhängig.

John C. G. Röhl Jahrgang 1938, ist Professor em. für Geschichte an der Universität Sussex in Brighton.

Dass Bismarck überhaupt so lange Kanzler war, verdankte er nicht zuletzt der Tatsache, dass Wilhelm I. so lange lebte. Dessen Thronfolger Friedrich und seine britische Gemahlin Victoria waren zutiefst verbittert über die schier endlose Wartezeit. Beide favorisierten eine Parlamentarisierung des Deutschen Reiches nach britischem Vorbild. Auch wenn Friedrichs Tagebucheinträge, die erst vor Kurzem ediert und ausgewertet wurden, am Reformwillen des Thronfolgers zweifeln lassen, wäre unter diesem Kaiser für Bismarck wohl längerfristig kein Platz gewesen: "Herrschergewalt, aber kein allmächtiges Kanzlertum, wie es sich jetzt herausgebildet hat; persönliche Erledigung der Regierungsgeschäfte durch mich" – so skizzierte der Kronprinz 1885 seine zukünftige Regentschaft.

Dieser Bedrohung hatte Bismarck früh und vermeintlich vorausschauend entgegengewirkt, indem er den Sohn von Kaiser Friedrich III., Prinz Wilhelm von Preußen, als reaktionäres Bollwerk gegen die Liberalen hatte erziehen lassen. Doch schon vor dem Dreikaiserjahr 1888, in dem kurz nach dem altersschwachen Wilhelm I. auch sein krebskranker Nachfolger Friedrich III. starb, musste Bismarck einsehen, dass der Plan nicht aufging: Wilhelm II. gefährdete ihn mehr, als dass er ihm nutzte.

Dies zeigte sich bereits im November 1887, als Prinz Wilhelm an einer Versammlung zugunsten der Stadtmission des antisemitischen Hofpredigers Adolf Stoecker teilnahm. Bismarck sah sich veranlasst, den Prinzen öffentlich dafür zu rügen, sich derart mit dem extremistischen, der ultrakonservativen Kreuzzeitung nahestehenden Stoecker zu identifizieren. Prompt sandte Prinz Wilhelm dem Kanzler einen von ihm verfassten Erlass an "die deutschen Reichsfürsten". Sobald er den Thron besteige, wolle er ihn seinen "Collegen" überreichen, damit "die alten Onkels" ihm – dem Kaiser "von Gottes Gnaden" – auch gehorchen würden. "Denn parirt muß werden!", erklärte Wilhelm in dem schnoddrigen Gardeleutnantsjargon, den er sich als Offizier in Potsdam angewöhnt hatte. Bestürzt drängte Bismarck darauf, das fatale Schriftstück sofort zu verbrennen.