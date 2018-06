Von elementaren Erfahrungen, von großen Gefühlen wird in den kommenden Monaten die Rede sein, wenn sich die Welt des Kriegsendes 1945 erinnert: von der menschenverschlingenden Härte der letzten Kämpfe, von Raserei, sexualisierter Gewalt und anderen Verbrechen, vom Grauen in den aufgelassenen Konzentrationslagern, von Todesmärschen, Flüchtlingstrecks und zerstörten Städten, von Hiroshima und Nagasaki; von sinnlosem Hass und selbstloser Hilfe, von übermächtiger Erschöpfung und explodierender Lebenslust, von Tränen der Enttäuschung und vom stillen Glück der Davongekommenen.

Aber nicht alle Erinnerungen an das Epochenjahr werden dann willkommen sein, nicht alle vergangenen Emotionen gleichermaßen opportun. Den Triumph der Siegermächte zu würdigen fällt nicht schwer, jedenfalls nicht im Westen. Schwieriger ist es, sich klar zu werden über die damalige Bitterkeit aufseiten der Kriegsverlierer. Das gilt wohl generell für die Gesellschaften der vormaligen Achsenmächte und die Kollaborateure, ganz sicher aber gilt es für die Deutschen. Denn für sie hält dieses Gedenkjahr eine weitere, auch nach 70 Jahren noch unbequeme historische Einsicht bereit: das Faktum nämlich, dass es den Alliierten nicht um die Befreiung der Deutschen zu tun war, sondern um die Befreiung Europas und der Welt – von der Pest des Nationalsozialismus.

In diesem Sinne markierte und markiert der 8. Mai 1945 eine weltgeschichtliche Zäsur. Auch wenn der Zweite Weltkrieg mit diesem Tag noch nicht zu Ende war – die Kämpfe im Pazifik gingen weiter, die Atombomben auf Japan fielen erst im August –, war doch das Hauptziel erreicht: Hitler war tot, sein völkermörderisches "Drittes Reich" besiegt. In London wie in Los Angeles, in Moskau wie in New York konnten die Menschen endlich den ersehnten "VE Day" feiern, Victory in Europe.

In Deutschland feierten nur wenige. Mehr als irgendwo sonst war der Moment, da die Waffen schwiegen, hier angefüllt mit Ambivalenzen. Manche davon wirken bis heute nach.

Schon die Hauptsache, die von den Westmächten seit ihrer Konferenz von Casablanca 1943 geforderte "bedingungslose Kapitulation", gestaltete sich kompliziert. Im Rückblick erscheint es wie ein Menetekel, dass die Repräsentanten Deutschlands zweimal anzutreten hatten, einmal bei den Amerikanern und einmal bei den Sowjets, und dass dennoch lediglich die Wehrmacht kapitulierte, nicht das Deutsche Reich: In den frühen Morgenstunden des 7. Mai unterzeichnete Generaloberst Alfred Jodl namens des Oberkommandos der Wehrmacht im Hauptquartier der Alliierten Expeditionstruppen in Reims einen knappen "Act of Military Surrender"; gut 46 Stunden später, am 9. Mai, wiederholte Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel zusammen mit Vertretern von Luftwaffe und Marine die Prozedur vor dem sowjetischen Oberkommando in Berlin-Karlshorst. Im Grunde also erweist sich das epochemachende Datum des 8. Mai 1945 als ein pragmatisch festgelegter Zeitpunkt – 23.01 Uhr MEZ. Und die bald viel beschworene "Stunde Null" schlug sowieso in jeder Himmelsrichtung und an jedem Ort zu einer anderen Zeit.

1945 – ein Jahr zwischen Krieg und Frieden. Hier gelangen Sie zu unserem Schwerpunkt. © Allan Jackson/Hulton Archive/Getty Images

Im Osten des europäischen Kriegsgebiets, zuerst in Ostpreußen, dann auch in Schlesien und Pommern, flohen seit dem Spätherbst 1944 immer mehr Deutsche vor der herannahenden Roten Armee. Damit begann eine millionenfach geteilte Erfahrung des Verlusts von Heimat, Besitz und körperlicher Unversehrtheit. Flucht vor befürchteter Vergeltung, Vertreibung aus Gründen der Rache, Deportation und erzwungene Umsiedlung im Namen einer politischen und ethnischen Neuordnung setzten sich in Ost- und Mitteleuropa noch weit in die Nachkriegszeit fort. Die Gewaltaktionen blieben keineswegs auf die Deutschen beschränkt, auch wenn sie am Ende mit etwa zwölf Millionen die mit Abstand meisten Zwangsmigranten zählten.

Im Süden Italiens waren amerikanische und britische Truppen bereits Anfang September 1943 auf dem Festland angekommen. Aber bis die Abwehrfront der Wehrmacht durchbrochen, Rom erreicht und zur "offenen Stadt" erklärt war, sollten neun Monate vergehen; danach verharrte Oberitalien bis ins Frühjahr 1945 im Stellungskrieg. Ähnlich "eingefroren" blieb fast bis zum "VE Day" auch die militärisch-politische Situation im Norden des Kontinents.