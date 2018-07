Jetzt neu am Kiosk oder hier bestellen

Fundstück [Seite 3]

Das Ende des Ruhms

Vom Russlandfeldzug bis zum Tod in der Verbannung: Napoleons letzte Jahre in Bildern [Seite 6]

1815: Die neue Weltordnung

Mit dem Wiener Kongress beginnt eine Zeit der Restauration – und des Fortschritts Von Johannes Willms [Seite 14]

Tanz um die Macht

Die Erwartungen an den Wiener Kongress sind gewaltig. Doch bald regiert der blanke Zynismus Von Adam Zamoyski [Seite 22]

Die Gesandten

Who is who: Europas wichtigste Diplomaten [Seite 32]

Gewinner und Verlierer

Wie sich der Kontinent nach Napoleons Sturz veränderte [Seite 34]

Geteilte Hoffnung

Die polnische Frage bringt die Kongressmächte an den Rand eines Krieges Von Włodzimierz Borodziej [Seite 36]

Schön, klug und raffiniert

Frauen nehmen in Wien so großen Einfluss auf die Politik wie nie zuvor Von Hazel Rosenstrauch [Seite 38]

Kein zweites Wien

Warum der Frieden von 1815 nicht zum Vorbild für den Versailler Vertrag wurde Von Tillmann Bendikowski [Seite 44]

Als Washington in Trümmer sank

Während Europa konferiert, liegen Amerikaner und Briten im Krieg Von Ronald D. Gerste [Seite 46]

"Erkennt ihr mich?"

Im Februar 1815 greift Napoleon erneut nach der Macht – für hundert Tage Von Volker Ullrich [Seite 48]

Bis zur letzten Kugel

Waterloo: Die Schlacht, die Napoleons Ende besiegelt, gerät zu einem beispiellosen Gemetzel Von Brendan Simms [Seite 56]

Das Recht bleibt

Auch nach 1815 ist der französische "Code civil" weltweit ein Vorbild Von Benjamin Lahusen [Seite 64]

Kaiser sollst du werden!

Die letzte Bastion des Bonapartismus lag am Bodensee: Hier wuchs der spätere Napoleon III. auf Von Tobias Engelsing [Seite 70]

Am schönsten ist es zu Hause

Die skandinavischen Länder erheben nach 1815 den Rückzug ins Private zur Staatsräson Von Judith Scholter [Seite 74]

Eine Frage der Balance

Umstritten von Anfang an: Der Deutsche Bund und sein Architekt Clemens von Metternich Von Hans-Werner Hahn [Seite 76]

Aufbegehren in Schwarz-Rot-Gold

Erst kämpften die Burschenschafter für die Ideen von 1789, nun wollen sie für die Nation sterben Von Jörg Schweigard [Seite 84]

Verbieten, verfolgen, bespitzeln

Wie der Deutsche Bund sich in einen Überwachungsstaat verwandelte Von Ralf Zerback [Seite 88]

Sie beten für den Kaiser

Viele Italiener verehren Napoleon bis heute als Erneuerer und Freiheitskämpfer Von Birgit Schönau [Seite 92]

"Machen Sie aus Napoleon mal keinen Hitler"

Wie modern war die Wiener Ordnung von 1815? Ein Streitgespräch zwischen dem Historiker Wolfram Siemann und dem Publizisten Adam Krzemiński [Seite 94]

Bücher und Ausstellungen [Seite 102]

Impressum und Bildnachweise [Seite 103]

Zugabe [Seite 105]

Vorschau [Seite 107]