Konrad Adenauer drückte sich gern drastisch aus. 1953 stellte der Bundeskanzler seine Zuhörer in einer Rede vor die Wahl "zwischen Sklaverei und Freiheit" – die Bundesrepublik befinde sich in einem "europäischen Bürgerkrieg" zwischen "Materialismus und Christentum". Wer sich hier nicht entscheiden mochte, stand schon auf der Seite des Feindes.

Solch kämpferischer Antikommunismus gehörte zur Staatsräson der frühen BRD. Im Mittelpunkt stand allerdings weniger der Gegensatz von demokratischer Gesellschaft und stalinistischer Diktatur. Beschworen wurde vielmehr ein "abendländischer Abwehrkampf" gegen den Bolschewismus, ein Kampf, der Ausdruck einer jahrhundertealten Auseinandersetzung zwischen dem abendländischen Prinzip individueller Freiheit und dem östlichen Kollektivismus sei, wie Außenminister Heinrich von Brentano (CDU) es 1955 – anlässlich der tausend Jahre zurückliegenden Schlacht auf dem Lechfeld – in Augsburg skizzierte: "Die Ähnlichkeit ist erschreckend. Damals standen vor den Toren des Abendlandes, vor den Toren dieser Stadt [...] die heidnischen Nomadenscharen des Ostens; Verderben und Untergang drohten. Jetzt stehen wiederum, nicht sehr viel weiter von dieser Stadt entfernt, die Massen des Ostens."

Der Antikommunismus der Adenauer-Ära unterschied sich zwar deutlich vom nationalsozialistischen Konstrukt einer jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung, aber auch die NS-Propaganda hatte sich rege des Abendland-Begriffs bedient. So lautete der Tagesbefehl Hitlers nach der Niederlage in Stalingrad am 31. Januar 1943: "Die Armee hält ihre Position bis zum letzten Soldaten und zur letzten Patrone und leistet durch ihr heldenhaftes Ausharren einen unvergeßlichen Beitrag [...] zur Rettung des Abendlandes."

In der frühen Bundesrepublik verknüpfte sich die Warnung vor der bolschewistischen Gefahr mit der Forderung, die territoriale Neuordnung infolge des Zweiten Weltkriegs zu revidieren. Ob im Schulatlas oder auf der Wetterkarte im Fernsehen: Überall machte man den vermeintlichen Rechtsanspruch sichtbar, Deutschlands Grenzen von 1937 wiederherzustellen, und Vertriebenenverbände forderten auf ihren alljährlichen Pfingsttreffen die Rückgabe des Sudetenlandes.

Sozialdemokraten und Liberale attackierten die Kommunisten nicht weniger heftig als die Konservativen, verbanden damit aber einen anderen Gesellschaftsentwurf. Sie formulierten ihre Strategie ab 1950 im international operierenden Kongress für Kulturelle Freiheit. Viele der Teilnehmer hatten im Exil die liberale US-Gesellschaft kennengelernt. Die geschlossene antikommunistische Weltanschauung der Abendland-Ideologen lehnten sie ab, da diese die totalitären Methoden ihrer Gegner übernähmen und überböten. Die Überlegenheit und Anziehungskraft des Westens lag für sie in stabilen Demokratien und pluralistischen Konsumgesellschaften mit wachsendem Wohlstand für alle.

Der Kampf gegen den Kommunismus im Inneren der BRD spiegelte das äußere Feindbild: Die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) wurde in der Bevölkerung als "Russenpartei" bezeichnet und als "fünfte Kolonne" bekämpft. Dabei war die KPD nie eine reale Gefahr: 1947 zählte sie in den Westzonen zwar noch etwa 300.000 Mitglieder, und bis Mitte 1948 stellte sie in fast allen Landesregierungen Minister, doch bis Mitte der fünfziger Jahre war die bedingungslos den Weisungen der SED folgende Partei auf ein Viertel ihrer einstigen Größe geschrumpft.

Verbleibende Mitglieder wurden verfolgt – nicht immer mit rechtsstaatlichen Methoden: Etliche Kriminalpolizisten, Richter und Staatsanwälte brachten die Erfahrungen ein, die sie im "Dritten Reich" bei der "Kommunistenbekämpfung" gesammelt hatten. Zwischen 1951 und 1968 gab es etwa 125.000 Ermittlungsverfahren. Die Zahl der Verurteilungen – es wurden Haftstrafen von bis zu fünf Jahren Gefängnis wegen Landesverrats verhängt – war um ein Vielfaches höher als die Zahl juristisch verfolgter NS-Täter.