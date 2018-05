Trügerisch still

Die Nuklearkatastrophe und ihr Nachspiel. Eine Spurensuche

Der Knopf ist klein und hat eine leichte Vertiefung in der Mitte, wie ein Klingelknopf an einer sowjetischen Wohnungstür, nur in einer seltsam kalten roten Farbe. Darüber liegt ein Plastikdeckel, an der einen Seite mit einem Scharnier am Steuerpult verschraubt, auf der anderen Seite an einer dünnen Kordel mit einer Plombe befestigt. Auf Fotografien lassen sich alle Details deutlich erkennen. Wer allerdings heute den vor sich hin rostenden Kontrollraum des Kernkraftwerks Tschernobyl betritt, sucht den roten Knopf vergebens: Er ist vor 30 Jahren geschmolzen.

26. April 1986, 1.23 Uhr: Schichtleiter Alexander Akimow ist genervt von seinem Chef, der ein heikles Reaktor-Experiment unbedingt noch in dieser Nachtschicht durchdrücken will. Der Versuch soll zeigen, dass die Anlage im Falle eines Stromausfalls reibungslos weiterfunktioniert. Doch von Beginn an gibt es Probleme. Die Reaktorleistung ist zu niedrig, dann steigt sie plötzlich viel zu schnell an. Panik bricht aus. Akimow schreit: "Reaktor drosseln!" Der nervöse 25-jährige Leonid Toptunow klappt hastig den plombierten Plastikdeckel zur Seite und drückt den roten Knopf für die Notabschaltung.

Tschernobyl-Datum Der Moment des GAUs 25. April 1986. Es ist ein milder Freitagabend in Deutschland. Viele sitzen nach dem Winter zum ersten Mal wieder draußen, als um 23.24 Uhr – 1.500 Kilometer von Berlin entfernt – Reaktor Nummer 4 des Lenin-Atomkraftwerks bei Tschernobyl explodiert.

In der Ukraine ist zu diesem Zeitpunkt bereits der 26. April angebrochen. Am Ort der Katastrophe ist es 1.24 Uhr. Heute ist die Ukraine Deutschland nur noch eine Stunde voraus, aber 1986 galt dort noch die Dekretzeit, eine Art zusätzliche Sommerzeit, die 1930 für die gesamte UdSSR eingeführt wurde. Nach der Unabhängigkeit schaffte die Ukraine dieses Sowjetrelikt ab. In jener Nacht beginnt eine neue Zeitrechnung. Das Zeitalter der Halbwertzeiten von radioaktiven Elementen, die Blütezeit der Atomgegner und die Endzeit der Sowjetunion, eine Zeit der Verharmlosung und Hysterie. Alles zum 30. Jahrestag der Katastrophe von Tschernobyl lesen Sie auf dieser Seite.

Stille, trügerische Stille. Sieben Sekunden lang. Die Leistung des Reaktors schießt in die Höhe, Brennstoffkanäle platzen vor Hitze, der Dampfdruck im Reaktor erhöht sich rasant. Akimow, Toptunow und ihre Kollegen schreien auf, als ihr Kontrollraum erzittert und ein dunkler Knall zu hören ist: Eine Explosion sprengt den tausend Tonnen schweren Schutzdeckel des Reaktorkerns. Nur drei Sekunden später dann ein noch lauteres Donnern, eine Wasserstoffexplosion. Der Reaktorkern in Block 4 des AKWs Tschernobyl ist zerstört und schleudert Kernbrennstoff in den Nachthimmel: Es wird 400-mal so viel Radioaktivität freigesetzt wie in Hiroshima. Winde transportieren Cäsium und Strontium über den Eisernen Vorhang hinweg in weite Teile Europas. Die Launen der Natur entscheiden über das Schicksal von Millionen von Menschen.

Ein "Konzeptionsfehler" hatte aus dem Knopf zum Abschalten das Gegenteil gemacht: einen Zünder. Das ist die eine Ursache der Katastrophe. Die andere sind Lügen: Schichtleiter Akimow meldet, der Reaktorkern sei unbeschädigt geblieben – bis Luftaufnahmen von der Ruine gemacht werden. Feuerwehrleuten verheimlicht man die radioaktive Gefahr und schickt sie ohne Schutzkleidung in ein Feuer, das zehn Tage lang nicht zu löschen ist – die ersten Strahlenopfer. Im benachbarten Pripjat lässt man 53.000 Menschen einen unbeschwerten Frühlingssamstag an der "frischen" Luft verbringen. Ihre "vorübergehende Evakuierung" organisiert man erst nach 36 Stunden.

Dem Ausland gegenüber verschweigt man die Katastrophe erst recht – bis in Schweden erhöhte Werte gemessen werden. Doch selbst dann heuchelt man in Kiew noch Normalität, lässt am 1. Mai sportliche Jungs und blumenbekränzte Mädchen durch die radioaktive Strahlung marschieren und am 7. Mai Zuschauermassen die Straßen säumen, als die "Friedensfahrt", die Tour de France des Ostblocks, auf dem heutigen Maidan gestartet wird – ganz vorn mit dabei ist der spätere "strahlende Sieger" Olaf Ludwig für die DDR.

Erst nach 18 Tagen wendet sich Michail Gorbatschow an die Bevölkerung: "Guten Abend, Genossen. Wie Sie alle wissen, ist ein Unglück über uns hereingebrochen: der Unfall im Atomkraftwerk von Tschernobyl." In der Tat wissen es längst alle, aber nicht dank, sondern trotz der Informationspolitik des Kreml. Schichtleiter Akimow und sein Kollege Toptunow sind zu diesem Zeitpunkt schon tot. Die Bleisärge, in die man ihre verstrahlten Leichen legt, werden mit Beton ausgegossen. Ein Friedhof wird zum Endlager.