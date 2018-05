Kam der Dreißigjährige Krieg wie ein Blitz aus heiterem Himmel? Oder war es für die Zeitgenossen abzusehen, dass er 1618 vom Prager Hradschin seinen Ausgang nehmen würde?

In der Vormoderne benötigten Kriege meist einen längeren Vorlauf. Sie mussten militärisch und politisch vorbereitet werden: durch Aufrüstung, Bündnisse und systematische Propaganda, damit die Kriegführenden nicht öffentlich als Aggressor gebrandmarkt wurden. Und sie mussten feierlich erklärt werden: schriftlich, unter Wahrung der Form. An alldem fehlte es im Mai 1618. Der "Krieg der Kriege" erwuchs aus einem Geflecht von Konflikten zwischen Krone und Ständen, aus konfessionellem Streit, einer verfassungspolitischen Lähmung der Mitte Europas und wirtschaftlich-sozialen Krisen, die auf die Stimmung durchschlugen: Zukunftsängste und Endzeiterwartungen verbreiteten sich überall in Europa.

Grundlegend für die Krise war eine schon im 16. Jahrhundert einsetzende Veränderung des meteorologischen Klimas, die "Kleine Eiszeit". Sie brachte der Mitte Europas lange, harte Winter und nasse Sommer. Die Ernteerträge sanken, Getreide wurde zur Mangelware. Steuerte die Obrigkeit nicht gegen, stieg der Brotpreis so an, dass sich ärmere Schichten ihre Grundnahrung nicht mehr leisten konnten. Da die Löhne nicht Schritt hielten, rutschten selbst Handwerker unter die Armutsgrenze. Viele Menschen waren gezwungen zu betteln. Die Unterernährung öffnete epidemischen Krankheiten Tür und Tor: In den Jahren vor 1618 verbreiteten sich europaweit Ruhr und Pest.

Der unaufhaltsame Abstieg warf die Frage nach einem Schuldigen auf. Die Kälte und das schlechte Wetter brachten die Menschen des frühen 17. Jahrhunderts kaum in einen Zusammenhang mit ihrer Misere. Sie suchten die "Schuld" anderswo. Zunächst bei sich selbst: in nachlassender Frömmigkeit, in Sünden. Gottes Zorn schien sich in "unabweisbaren Zeichen" zu offenbaren: Ungewöhnliche Wolkenformationen und Irrlichter wurden in diesem Sinne interpretiert, ebenso Sturmfluten, Überschwemmungen, Hagel zur Unzeit, Erdbeben, ein verheerender Bergrutsch. Die spektakulärste Erscheinung dieser Art war ein Komet, der im Oktober 1618, von Astronomen pünktlich angekündigt, in ganz Mitteleuropa beobachtet wurde. Kometen galten als Vorboten großer Umwälzungen – im kollektiven Gedächtnis war noch präsent, dass auch zu Beginn der Bauernkriege 1524 ein Schweifstern beobachtet worden war.

In solch eindrucksvollen Himmelszeichen erkannten die Menschen jedoch mehr als den Zorn Gottes: Man deutete sie als Ankündigung des nahen Weltendes. Die Vorstellung, dass die Endzeit begonnen habe, beherrschte das gesamte Mittelalter und die Frühe Neuzeit – stets verbunden mit der biblischen Prophezeiung, dass dem Weltende ein furchtbarer Krieg vorausgehen werde. Diese eschatologischen Ängste steigerten sich im späten 16. und frühen 17. Jahrhundert, als immer mehr Berechnungen veröffentlicht wurden, nach denen die Apokalypse in der zweiten Dekade des 17. Jahrhunderts erfolgen sollte.

Gleichzeitig gab es "handfestere" Arten, Schuldige für die Krise auszumachen: "Hexen" wurden angeschwärzt und auf Scheiterhaufen geschickt, weil sie angeblich Schadenzauber betrieben. Auch war es fast schon eine abendländische Tradition, Juden als vermeintliche Drahtzieher und Profiteure jedweder Unbill zu verfolgen und aus den Städten zu vertreiben. Pogrome gab es allerdings nur vereinzelt.

Die dunklen Prophezeiungen fanden zu dieser Zeit auch deshalb Resonanz, weil Europa seit Jahren unter Kriegen litt, die als Vorspiel des künftigen Großkrieges verstanden werden konnten.

Der Emanzipationskampf der Niederländer gegen Spanien griff weit in den deutschen Westen aus: Am Niederrhein entbrannte 1609 ein Erbfolgestreit um die geostrategisch wichtigen Herzogtümer Jülich und Berg, der sich zu einem europäischen Stellvertreterkrieg auszuwachsen drohte; an der südöstlichen Flanke Europas kämpfte Venedig mit seinen Verbündeten gegen die Uskoken, die den Seehandel auf der Adria bedrohten; im Norden kreuzten Dänen und Schweden ihre Klingen. Man konnte nur von Glück sprechen, dass die Osmanen, über Generationen der "Erbfeind" der Christenheit, seit dem Frieden von Zsitvatorok 1606 einigermaßen stillhielten. Als potenzielle Gefahr aber blieben auch sie präsent.