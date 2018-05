Prag, 23. Mai 1618. Aufgebrachte böhmische Adelige werfen die kaiserlichen Räte Jaroslav Bořita von Martinitz und Wilhelm Slavata von Chlum mitsamt ihrem Sekretär aus einem Fenster der Statthalterei auf dem Hradschin. Alle drei überleben. Und doch: Der Coup ist ein Mordversuch, ein Anschlag auf die habsburgische Staatsmacht. Aus Sicht der entrüsteten Adeligen unter Führung von Heinrich Matthias von Thurn geht es um kaum mehr als die Fortsetzung einer guten Tradition: Nach offizieller Zählung solcher Defenestrationen ist der "Prager Fenstersturz" der dritte "Fall" in der böhmischen Geschichte. Aber er verändert alles – in Böhmen wie im gesamten Heiligen Römischen Reich.

Warum waren die böhmischen Herren so aufgebracht? Es ging um verbriefte Rechte, die ihnen Kaiser und König Rudolf einst gewährt hatte. Seit 1526 trugen die Habsburger die böhmische Wenzelskrone in der ständisch dominierten Monarchie. Das finanzstarke Königreich war zu Beginn des 17. Jahrhunderts das bedeutendste Herrschaftsgebiet im habsburgischen Länderkonglomerat: Böhmen, Mähren und Schlesien zählten an die drei Millionen Einwohner. Konfessionell war Böhmen heterogen: zehn Prozent waren Katholiken, 80 Prozent Utraquisten (eine auf den Hussitismus zurückgehende Glaubensgemeinschaft), der Rest Lutheraner und Böhmische Brüder.

Die böhmischen Stände strebten nach rechtlicher und politischer Unabhängigkeit vom Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Vor dem Hintergrund des Bruderzwists im Hause Habsburg machte Kaiser Rudolf im Majestätsbrief von 1609 auch weitreichende konfessionelle Zugeständnisse: Der bereits regierungsunfähige Kaiser und König verbriefte den Ständen freie Religionsausübung. 1612 folgte Matthias als Kaiser, und 1617 wählten die Stände seinen designierten Nachfolger Erzherzog Ferdinand zum böhmischen König. Dabei war der Steirer alles andere als ein Wunschkandidat der utraquistischen und lutherischen Stände: Ferdinand galt als strenger Gegenreformator, die protestantische Propaganda bezeichnete ihn als Tyrannen. So protestierte eine oppositionelle Ständeversammlung denn auch heftig gegen die habsburgische Konfessionspolitik.

Es ging im Königreich Böhmen also um ständische Freiheiten, und die Freiheit der evangelischen Religion war ein wichtiger Teil davon. Vor allem zwei Fälle wurden in Prag aufgeregt diskutiert: In den Gemeinden Braunau und Klostergrab gerieten die Protestanten beim Bau eines Gotteshauses in Konflikt mit ihren geistlich-katholischen Herrschaften. In Klostergrab war es der Erzbischof von Prag persönlich, der das Gotteshaus kurzerhand abreißen ließ. Obwohl der Kaiser Versammlungen verboten hatte, marschierten wütende protestantische Ständevertreter am 23. Mai 1618 auf den Hradschin und stellten die Statthalter zur Rede – die Folgen dieses Gesprächs sind oben geschildert. Bereits zwei Tage nach dem Fenstersturz, am 25. Mai, konstituierte sich in Prag ein Landtag, der eine 30-köpfige Direktorenregierung einsetzte. Damit war der Umsturz im Königreich Böhmen vollzogen. Über ein Jahr später, im Juli 1619, folgte ein eigenes Verfassungswerk für die fünf böhmischen Kronländer.

Einige Monate nach dem Fenstersturz werden auch in Wien die politischen Weichen neu gestellt. Am 20. Juli lassen die Erzherzöge Ferdinand und Maximilian den wichtigsten Berater von Kaiser Matthias festnehmen: Kardinal Melchior Khlesl steht eher für Kompromisspolitik und gefährdet Ferdinands Ambitionen auf den Kaiserthron. Doch vor allem muss ein schlagkräftiges Heer gegen die Böhmen aufgestellt werden. Schon eine Woche nach dem Fenstersturz beruft Matthias Karl Bonaventura Graf von Buquoy zum Armeekommandanten.

Hinter dem Kaiser stehen die mächtigen Verwandten in Madrid: Spanien, eine Weltmacht, die Wien sowohl finanziell als auch mit Truppenwerbungen unterstützt. Selbst der Papst stellt Geld bereit. Den Böhmen hingegen, die ein Heer unter Thurn und Georg Friedrich von Hohenlohe rekrutieren, gelingt es bei Weitem nicht, ihre potenziellen Unterstützer zu Verbündeten zu machen. Während die niederländischen Generalstaaten 6.000 Soldaten für Böhmen ins Feld schicken und 550.000 Gulden zahlen, hält sich Englands König Jakob I. vornehm zurück. Dafür darf man mit den protestantisch dominierten Kernländern Niederösterreichs rechnen, ebenso steht Karl Emanuel I. von Savoyen auf der Seite Böhmens. Der ausgezeichnete Heeresorganisator Ernst von Mansfeld, ein Condottiere im Dienst Savoyens, kommt mit einem Regiment zu Hilfe. Allerdings gelingt es der Regierung in Prag nie, die Armee befriedigend zu versorgen: Meutereien im böhmisch-pfälzischen Heer sind die Folge.

Dennoch gehören die ersten Erfolge den Böhmen. Mansfeld erobert am 21. November 1618 das strategisch wichtige Pilsen. Thurn hat zuvor die Truppen Heinrichs von Dampierre, des zweiten kaiserlichen Generals, geschlagen, später besiegt er auch die Armee von Buquoy bei Lomnitz in Niederschlesien. Ende November stehen böhmische Soldaten in Niederösterreich: Mit dem Vorstoß in die habsburgischen Kernländer verfolgen die Böhmen den Plan, die österreichischen Protestanten für ihren Kampf zu gewinnen.

Auf der anderen Seite übernimmt nach dem Tod von Kaiser Matthias am 20. März 1619 Ferdinand das Oberkommando. Die habsburgische Militärmaschinerie kommt in Gang, auch erste Erfolge stellen sich ein: Die Truppen Buquoys siegen im Juni 1619 im Süden Böhmens bei Sablat. Mansfeld verliert den größten Teil seiner Verbände, angeblich können nur 150 Mann, darunter der Oberbefehlshaber, entkommen. Indessen wird im Mai das von Prag lang ersehnte Bündnis zwischen Böhmen und Mähren besiegelt. Anfang Juni stehen böhmische Truppen dann unter Thurn vor Wien. Aber dem Generalleutnant fehlt es an Belagerungsartillerie, er muss schon nach wenigen Tagen den Rückzug antreten. Der zweite böhmische Generalleutnant Hohenlohe gibt die Belagerung von Budweis auf. Immerhin können die Böhmen noch die Truppen Dampierres bei Wisternitz in Mähren schlagen.