Viele Fragen, einige Ahnungen und 60 Labormäuse: Das hat Robert Koch im Gepäck, als er am 16. August 1883 nach Ägypten aufbricht. Während dort die Stadtoberen nach dem Ausbruch der Cholera Wohngebiete abriegeln, Schiffsverbindungen sperren und Quarantänestationen einrichten, soll der 39-jährige Arzt im Auftrag der deutschen Reichsverwaltung nach dem Erreger des Brechdurchfalls fahnden, der dafür sorgt, dass Menschen innerhalb von Stunden austrocknen und – im 19. Jahrhundert auch in Europa noch – zu Tausenden sterben. "Man kannte eigentlich noch nichts von dem Infektionsstoff; man wußte nicht, wo man ihn suchen sollte, [...] ob es sich in diesem Falle auch um Bakterien handeln würde oder etwa um Sproßpilze", erinnert sich Koch später.

Tatsächlich irrte der deutsche Bakteriologe in dieser Frage. Lange galten "Miasmen", vermeintlich krank machende Ausdünstungen des Bodens, als Ursache der Cholera. Doch der italienische Anatom Filippo Pacini hatte bereits 1854 einen Erreger isoliert und als Auslöser der Krankheit identifiziert. Die Mehrheit der Mediziner schenkte seiner Entdeckung jedoch kaum Beachtung – auch Koch wusste offenbar nichts von ihr.

Die Expedition des aufstrebenden Forschers beginnt angenehm. Über Venedig und Brindisi reist Koch – begleitet von zwei Stabsärzten und einem Chemiker – nach Alexandria: "Eine frische Brise, welche einigen Mitgliedern der Kommission die Fahrt anfänglich etwas unbehaglich machte, legte sich bald, und so konnte man sich ungestört und vom schönsten Wetter begünstigt der herrlichen Seefahrt hingeben", schreibt Kochs Mitarbeiter Georg Gaffky in seinem ausführlichen Reisebericht.

In Alexandria angekommen, errichtet die Kommission im Griechischen Hospital ein Labor; das größere Europäische Krankenhaus hat die Forscher-Konkurrenz aus Frankreich besetzt. Zum echten Problem wird die Hitze. Um überhaupt Bakterienkulturen anlegen zu können, lässt Koch einen Eisschrank anfertigen: "Es genügte, die Thüren des Eisschranks ein wenig geöffnet zu lassen, um in seinem Innern eine Temperatur zu erzielen, welche einerseits die Organismen in den Plattenkulturen noch üppig gedeihen, andererseits aber die Gelatine noch nicht zum Zerfließen kommen ließ." Einen weiteren "Übelstand", die lästigen Fliegen, müssen die Wissenschaftler jedoch anders beseitigen: "Gesicht und Hände waren [...] ununterbrochenen Angriffen ausgesetzt, die nur dadurch einigermaßen abgewehrt werden konnten, daß ein großes Stück Gaze den Kopf des Untersuchenden bedeckte und die Hände in leichten Handschuhen steckten, welchen, um sie weniger störend zu machen, die Fingerspitzen abgeschnitten waren."

Die Forscher arbeiten ohne einen Tag Pause. Denn die Zeit drängt: Die Epidemie in Alexandria klingt bereits ab, frisches "Untersuchungsmaterial", wie das Team die Choleraleichen nennt, wird knapp. Zehn Tote und die Ausscheidungen von zwölf Kranken können Koch und seine Kollegen immerhin untersuchen. Eine gewöhnungsbedürftige Arbeit: Weil die Forscher den Erreger der Cholera – zu Recht – im Darm vermuten, analysieren sie vor allem dessen Inhalt. Sie prüfen Hunderte Proben unter dem Mikroskop, verfüttern einige an die mitgebrachten Mäuse und an andere Tiere, etwa Affen, um die Cholera künstlich auszulösen. All das unter hoher Infektionsgefahr. Am 18. September 1883 stirbt Louis Thuillier, ein Mitglied der französischen Choleramission – Robert Koch hilft, den Toten zu Grabe zu tragen.

Dieser Text stammt aus dem Sonderheft ZEIT Geschichte Panorama.

Doch der deutsche Arzt und seine Kommission haben Glück: Abgesehen von "leichten, bald vorübergehenden Indispositionen" bleiben die vier Forscher gesund. Und ihre Hartnäckigkeit zahlt sich aus: Bald findet Koch im Darm von Choleraleichen ein auffälliges Bakterium – halb so groß wie der Tuberkulose-Erreger und leicht gebogen. Weil Koch diese "Kommabakterien" beinahe in Reinkultur bei jenen Opfern findet, die sich kaum 24 Stunden gegen die Krankheit wehren konnten, seltener hingegen bei jenen, die ihr länger widerstanden, braucht er frische Leichen aus Gebieten, in denen die Krankheit gerade ausgebrochen ist. In Ägypten schwinden die Chancen dafür zusehends. Die Epidemie in Alexandria ist abgeflaut, und in den Dörfern, in denen die Seuche noch grassiert, steht die Religion der Forschung entgegen: "Mit den Anschauungen des Islam, denen zufolge der Todte in der Nacht nach seinem Begräbnisse von zwei Engeln über seinen Glauben examiniert wird, hängt es zusammen, daß der Körper nicht [...] obduziert werden darf", heißt es im Reisebericht. Also telegrafiert Koch nach Berlin und bittet darum, in die Heimat der Cholera reisen zu dürfen – nach Indien.

Die Fahrt nach Südasien gestaltet sich weniger freundlich als der Auftakt der Expedition: Zwischen Sri Lanka und Kalkutta stirbt ein Matrose an Malaria, dann beobachten Koch und seine Kollegen einen Angriff "der vermuthlich infolge an Land genossenen Palmweins erregten muhamedanisch-indischen Bootsbesatzung gegen den führenden Schiffsoffizier". Immerhin: Als die Kommission am 11. Dezember 1883, Kochs 40. Geburtstag, in Kalkutta ankommt, stimmt die Zahl der verfügbaren Leichen – und das Klima. "Aufs angenehmste machte sich der Umstand bemerklich, daß der Beginn der Arbeiten in die kühle Jahreszeit fiel. Und daß infolge dessen namentlich die Verwendung der Nährgelatine bei den Kulturen auf keinerlei Schwierigkeiten stieß."

Im Tagestakt zeitigen die Untersuchungen Erfolge. Koch und seine Kollegen finden heraus, dass sich die Kommabazillen im Feuchten, wie zum Beispiel auf nasser Wäsche, besonders gut vermehren – was die Beobachtung erklärt, dass besonders häufig Wäscherinnen an Cholera erkranken. Allein die Tierversuche scheitern erneut, wie der Bericht erläutert – obwohl Koch die Erreger direkt in den Darm spritzt: "Das zweite Thier [ein Kaninchen] sah nach der Injektion wie benommen und struppig aus, war auch am folgenden Tage noch etwas traurig, fraß aber und hatte keinen Durchfall. Am zweiten Tage war es völlig wiederhergestellt."