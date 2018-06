Liest man heute das Manifest der Kommunistischen Partei, das Karl Marx und Friedrich Engels an der Jahreswende 1847/48 verfassten, erscheinen die beiden Autoren als scharfsinnige Prognostiker der kapitalistischen Globalisierung, die sich seither vollzogen hat. Bis ins Detail nehmen sie – vor allem Marx, der die wesentlichen Teile beisteuerte – die Gegenwart vorweg, auch wenn sie den verschlungenen Gang der Geschichte und die großen Konflikte des 20. Jahrhunderts nicht kennen konnten. Im Ergebnis nötigt das Manifest Respekt ab, vor allem seine Hellsichtigkeit, die zugleich eine Hommage an die "Bourgeoisie" und ihre historische Mission ist, ja deren Verherrlichung betreibt.

Im Original von Marx und Engels heißt es wörtlich: "Die Bourgeoisie hat durch ihre Exploitation des Weltmarkts die Produktion und Konsumtion aller Länder kosmopolitisch gestaltet. Sie hat zum großen Bedauern der Reaktionäre den nationalen Boden der Industrie unter den Füßen weggezogen. Die uralten, nationalen Industrien sind vernichtet worden und werden noch täglich vernichtet. Sie werden verdrängt durch neue Industrien, [...] die nicht mehr heimische Rohstoffe, sondern den entlegensten Zonen angehörige Rohstoffe verarbeiten und deren Fabrikate nicht nur im Lande selbst, sondern in allen Weltteilen zugleich verbraucht werden. An die Stelle der alten, durch Landesbedürfnisse befriedigten Bedürfnisse treten neue, welche die Produkte der entferntesten Länder und Klimate zu ihrer Befriedigung erheischen. An die Stelle der alten lokalen und nationalen Selbstgenügsamkeit und Abgeschlossenheit tritt ein allseitiger Verkehr, eine allseitige Abhängigkeit der Nationen voneinander. Und wie in der materiellen, so auch in der geistigen Produktion. Die geistigen Erzeugnisse der einzelnen Nationen werden Gemeingut. Die nationale Einseitigkeit und Beschränktheit wird mehr und mehr unmöglich, und aus den vielen nationalen und lokalen Literaturen bildet sich eine Weltliteratur."

Marx war 29, Engels 26 Jahre alt, als sie diese Skizze verfassten, die im Nachhinein als genial bezeichnet werden muss. Freilich ist sie mehr eine hegelianisch inspirierte Fantasie vom Lauf der Weltgeschichte gewesen als eine Zeitdiagnose. Der Terminus "Weltliteratur" immerhin war seit Goethe eingeführt, doch von einer Auflösung der lokalen und nationalen "Beschränktheiten" konnte in Europa kaum die Rede sein. Und die allermeisten Staaten des Kontinents waren Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem eines: agrarisch geprägt.

Die kapitalistische Industrie setzte sich zwar punktuell durch, und die Eisenbahn half, den Verkehr von Gütern und Personen zu beschleunigen, aber das waren noch Inseln in einem Meer der Traditionalität. Nur in Großbritannien sah es anders aus: Um Manchester hatten sich Zentren der Baumwollindustrie gebildet, bei Birmingham und Sheffield war die Eisen- und Stahlverarbeitung entstanden, und London entwickelte sich zu einem modernen Handels-, Finanz- und Konsumzentrum.

Friedrich Engels kannte die neue Industrie aus eigener Anschauung; sein Buch Die Lage der arbeitenden Klasse in England von 1845 hatte einiges Aufsehen erregt. Karl Marx dagegen verfügte über solche Erfahrungen nicht. Er wusste um die Not der Landbevölkerung des Rheinlands und um die schwierigen Lebensbedingungen in den Wirtschaftskrisen der 1840er Jahre, doch von den modernen Fabriken, gar der welthistorischen Bedeutung der "Bourgeoisie", hatte er bestenfalls Kenntnisse aus zweiter Hand. Sie gingen auf seine Zeit in Paris und mehr noch in Brüssel zurück, der Hauptstadt des sich relativ früh industrialisierenden Belgien. Seine Inspiration und seine Information bezog Marx dort vor allem durch Zeitungslektüre. Er las vom kolonialen Ausgreifen Großbritanniens, von der wirtschaftlichen Penetration Indiens und der "Öffnung" chinesischer Häfen im Opiumkrieg Anfang der 1840er Jahre. Auch Fantasien über die Absatzmöglichkeiten in Asien waren damals ein häufiges Thema der Berichterstattung. Ebenso schrieben die Blätter über die rasche Entwicklung Nordamerikas, die von britischem Kapital und britischen Exporten getragen wurde.

Die frühe Textilindustrie Englands hing entscheidend an der Baumwollzufuhr, die vor allem aus dem Süden der USA gespeist wurde. Dass dort Sklaverei an der Tagesordnung war, wussten die Briten. Auch war ihnen klar, dass bei der Zuckerproduktion in der Karibik und in Brasilien die Bedingungen für die Sklaven noch sehr viel härter waren. Diese Güter wurden global gehandelt; auch andere populäre Waren wie Kaffee, Tee, Schokolade oder Tabak zählten dazu. Sie konnten seit dem Aufblühen der Plantagenwirtschaft in der Karibik und in Hinterindien als preiswerte Massenware in vielen Städten Europas angeboten werden. Das Auf und Ab ihres Preises beschäftigte die europäischen Börsen, schlug sich im Handel nieder, in der Spekulation – und in den Wirtschaftsmeldungen der Zeitungen.