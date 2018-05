Vom Paradies hat Marx nie geträumt. Für ihn wäre eine solche Vorstellung einem Bild von der Hölle nahegekommen – ganz im Sinne Hegels, der die Träume vom "Goldenen Zeitalter" als bloßes blödes Hindämmern in "idyllischer Geistesarmut" und stumpfer Glückseligkeit abgefertigt hatte.

Von anderen Zukunftsentwürfen hielt Marx genauso wenig. Alle literarischen Utopien der Neuzeit seit Thomas Morus’ Utopia von 1516 waren letztlich Bilder der Stillstellung. Ihren auf entlegene Inseln verbannten, meist in "kommunistischer" Gütergemeinschaft lebenden Idealgesellschaften war der Stachel der Unruhe gezogen worden. Und das bis ins Zeitalter der Entdeckungen und der bürgerlich-kapitalistischen Umwälzung, die Marx und Engels im Kommunistischen Manifest von 1848 als revolutionäre Entwicklungsdynamik hymnisch preisen.

Natürlich kann man auch dem von Marx hergeleiteten, von Engels und anderen entwickelten "wissenschaftlichen Sozialismus" einen utopischen Charakter zuschreiben. Nur beruht das meist auf Missverständnissen.

Sie beginnen mit der Vorstellung, Marx habe den "Kommunismus" als umfassenden Gegenentwurf zur bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft in Stellung gebracht. Tatsächlich war der Kommunismus für ihn aber "nicht als solcher das Ziel der menschlichen Geschichte", wie er in seinen frühen Pariser Notizen festhält. Er diente ihm als kritischer Gegenbegriff zur gegenwärtigen Produktions- und Eigentumsordnung, in der die "Reichheit der menschlichen Bedürfnisse" sich lediglich in einer Masse toter Gegenstände (Waren) materialisiere. Und in der das arbeitsteilig erwirtschaftete Gesamtprodukt, vor allem die als Kapital akkumulierten Produktionsmittel, den Arbeitenden als eine fremde, überlegene Macht gegenübertrete – so wie der Staat, die Kirche und Gott selbst.

Bemerkenswert ist, dass Marx diese früheste Bestimmung des Kommunismus als einer nicht entfremdeten und dem Menschen gemäßeren Lebens- und Produktionsweise kategorisch abgrenzt von dem, was er "rohen und gedankenlosen Kommunismus" nennt – einem Negativbild, das "auf gewaltsame Weise von Talent etc. abstrahieren" müsse und letztlich auf "die Rückkehr zur unnatürlichen Einfachheit des armen und bedürfnislosen Menschen" hinauslaufe.

In seinen raren, knappen Bestimmungen, was Kommunismus bedeuten könne, ist von einem sozialen Egalitarismus nirgends die Rede – im Gegenteil. Weder im Kommunistischen Manifest noch sonst in den öffentlichen Schriften kommt der Kommunismus überhaupt als programmatischer Begriff vor. Nach 1850 lässt Marx das Wort sogar als Selbstbezeichnung weitgehend fallen, weil sein eigentliches Metier die Kritik des Bestehenden ist.

Stattdessen formuliert er die Zielbestimmung einer "Assoziation, worin die freie Entfaltung eines Jeden die Bedingung der freien Entfaltung Aller" ist. Das ist unbedingt in dieser Reihenfolge zu verstehen und schließt Frauen nicht nur ein, sondern meint sie an erster Stelle: Denn "der Grad der weiblichen Emanzipation", so schrieb Engels später, sei "das natürliche Maß der allgemeinen Emanzipation".

Erst in Marx’ später (interner) Kritik des Gothaer Programms von 1875, also der programmatischen Grundlage der erstmals vereinigten Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands, der späteren SPD, finden sich Andeutungen, was "Sozialismus" und "Kommunismus" positiv bedeuten könnten. Doch alle Vorstellungen, durch die "Erhebung der Arbeitsmittel zum Gemeingut der Gesellschaft" und die "unverkürzte Verteilung des Arbeitsertrags" (wie es im Programm hieß) werde sich ein Schlaraffenland eröffnen, überzieht Marx mit ätzendem Spott. Aus einem sozialisierten Gesamtprodukt müssten eher noch größere und konstantere Allgemeinaufgaben übernommen werden als bisher, und nur was dann noch übrig bleibe, stehe der individuellen Konsumtion zur Verfügung.