Zu den Truppen des Kurfürstentums Hannover zählte im Spanischen Erbfolgekrieg 1705 ein Musketier namens Anastasius Lagrantinus Beuerlein, auch bekannt als Caspar Beuerlein. Ein Soldat wie jeder andere. Äußerlich jedenfalls. Doch unter den Männerkleidern verbarg sich eine Frau: Catharina Margaretha Linck. Eine von gar nicht so wenigen Soldatinnen, die ihren Lebensunterhalt in einem Metier verdienten, das ihnen ohne Maskerade verschlossen geblieben wäre. Catharina stand in hannoveranischen, preußischen, hessischen und polnischen Kriegsdiensten. Von Friedrich Wilhelm I. wurde sie wegen "Sodomie", womit gleichgeschlechtlicher Verkehr gemeint war, zum Tod durch das Schwert verurteilt.

Es gibt zahlreiche Geschichten über Frauen, die in Männerkleidern kämpften. Sie zeigen vor allem eines: Jahrhundertelang war das Schlachtfeld ein exklusiver Ort für Männer. Krieg und Gewalt sind historisch männlich besetzt, Frieden hingegen ist weiblich. Zu den am längsten tradierten Bildern von scheinbar natürlicher Männlichkeit und Weiblichkeit gehört der Dualismus des kämpfenden Mannes und der friedfertigen Frau. Frauen war es lange Zeit nur möglich zu kämpfen, indem sie sich als Männer ausgaben. In der literarischen Rezeption gelten Frauen, die in Männerkleidung kämpfen, als Ungeheuer. Trägt die weibliche Kriegerin dagegen einen Rock wie Schillers Johanna von Orleans und zieht sie ihre körperliche Kraft aus ihrer Jungfräulichkeit, ist sie eine für Männer vergleichsweise harmlose Heldin.

Frauen zogen aus Abenteuerlust und Patriotismus in den Krieg, aber auch, um einer Notsituation zu entfliehen, um sexuellen Beziehungen mit anderen Frauen nachzugehen oder ihren Männern zu folgen, die Kriegsdienst leisteten. Solche "Trossfrauen" waren keine anerkannten Soldatinnen, dennoch bildeten sie oft eine Art gleichberechtigte Gemeinschaft mit den Männern. Im 18. Jahrhundert begünstigten der wachsende Bedarf an Söldnern und laxe Rekrutierungsmethoden den heimlichen Eintritt von Frauen ins Militär. Als die Truppen aber in der Folge vermehrt kaserniert wurden und es kaum noch einen "Tross" gab, fiel es Frauen zunehmend schwerer, sich unter die Männer zu mischen.

Der Erste Weltkrieg markiert eine Zäsur: Frauen tauchten jetzt vermehrt in kriegswichtigen Hilfsdiensten auf. So waren etliche Frauen – dem traditionellen Rollenbild weiblicher Fürsorge entsprechend – als Krankenschwestern im Sanitätsdienst beschäftigt. Aber sie arbeiteten auch anstelle der Männer, die an der Front standen, in Rüstungsbetrieben. Die Front selbst jedoch, die Zone der Gewalt, blieb ihnen verwehrt. Dabei macht genau dieser Raum die Definition des Soldaten oder der Soldatin aus: Die legitime Ausübung von Gewalt auf dem Schlachtfeld, das Kämpfen und Töten, ist der Kern des Kriegshandwerks. Erst der Zutritt zu diesem Gewaltraum und der Zugang zur Waffe sind es, die den Soldaten zum Soldaten machen. Auch wenn bereits im Ersten Weltkrieg die Unterscheidung von Zivilisten und Kombattanten zu verschwimmen begann – die Sphären des "männlichen" Kampfes und des "weiblichen" Hilfsdienstes blieben strikt getrennt.

Dass Frauen aufgrund des Personalmangels an der "Heimatfront" auch Männerarbeit leisten mussten, war kein Schritt in Richtung Emanzipation, sondern wurde eher als Notlösung für die Zeit des Krieges verstanden. Gleichwohl trug der weibliche Kriegseinsatz erheblich dazu bei, dass Frauen in Deutschland 1918 das Wahlrecht erhielten.

Der Zweite Weltkrieg, der die Zivilbevölkerung noch weit mehr involvierte als der Erste, brachte die Frauen dem Schlachtfeld näher als je zuvor. Betreten aber durften sie es weiterhin nicht.

Jeweils etwa 500.000 Frauen standen als Helferinnen im Dienst von Wehrmacht und Reichsluftschutzbund, 400.000 arbeiteten beim Roten Kreuz. 10.000 versahen in den Konzentrationslagern und bei den Einsatzgruppen der SS ihren Dienst. Hinzu kommen mehr als 50.000 junge Frauen, die zusätzlich zum Reichsarbeitsdienst ihren halbjährigen Kriegshilfsdienst leisteten.

Grundlage für den Einsatz war eine Verordnung von 1938, nach der alle Bürgerinnen und Bürger zu sogenannten Notdienstleistungen herangezogen werden konnten. Oftmals meldeten sich junge Frauen auch freiwillig, um der Langeweile der Heimat zu entfliehen oder weil sie der "Volksgemeinschaft" dienen wollten. Wie im Ersten Weltkrieg waren Frauen als Sanitätshelferinnen tätig, aber im Zweiten Weltkrieg expandierten ihre Handlungsräume weit darüber hinaus, wie die Historikerin Franka Maubach am Beispiel der Wehrmachthelferinnen gezeigt hat. Frauen drangen tiefer in die militärische Welt ein als im Ersten Weltkrieg, wurden in der Nachrichtenübermittlung eingesetzt, in den Militärstäben oder bei der Flugabwehr, jedoch immer mit gehörigem Abstand zur Front. Als Flakwaffenhelferinnen bedienten sie die Scheinwerfer, mit denen feindliche Bomber nachts am Himmel angestrahlt wurden, und leisteten somit aktiv Beihilfe zum Töten. Es war ihnen aber nach wie vor verboten, die Geschütze selbst zu bedienen.

Erhellend ist ein Text von Ruth Hildebrand, Mitarbeiterin der Reichsfrauenführung der NSDAP, die 1939 den weiblichen Kriegsdienst ausdrücklich als Kriegshilfe versteht: In der "Hilfe" liege eine grundlegende weibliche Eigenschaft. In der nationalsozialistischen Ideologie sollten Frauen sich durchaus auch als Kämpferinnen verstehen, aber eben in "ihrer" Welt, auf den weiblich definierten Feldern der Fürsorge und des Helfens – oder, noch traditioneller, an der "Gebärfront". "Kämpferinnen" waren sie nur durch ihre Zugehörigkeit zur "Volksgemeinschaft", nicht durch ihr Geschlecht.

1936 verkündete Hitler in einer Rede vor der NS-Frauenschaft: "Solange wir ein gesundes männliches Geschlecht besitzen [...], wird in Deutschland keine weibliche Handgranatenwerferinnen-Abteilung gebildet und kein weibliches Scharfschützenkorps." Pilotinnen wie Melitta von Stauffenberg und Elly Beinhorn, die Testflüge mit Kampfflugzeugen bestritten, blieben Ausnahmen.