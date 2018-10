Mit den Revolutionen in Nordamerika und in Frankreich im späten 18. Jahrhundert begann die Weltgeschichte der modernen Nation. Es ging um staatsbürgerliche Selbstbestimmung und um Menschenrechte: Die Nation trat als eine Demokratie- und Humanitätsverheißung ins Leben. Deshalb blieben diese beiden Revolutionen als Sternstunden der Menschheit in Erinnerung, obwohl sie mit Krieg und Gewalt verbunden waren. Die Idee der Nation steht für beides: In ihr laufen der Wille zur demokratischen Staatsbürgergesellschaft und die Bereitschaft zur Aggression und Ausgrenzung zusammen.

