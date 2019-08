Im Juli 1682 brechen die beiden Schiffe Kurprinz und Morian Richtung Goldküste auf. An ihren Masten weht der rote Adler auf weißem Grund: das Hoheitszeichen des Hauses Hohenzollern, das über Brandenburg herrscht. 100 Seeleute gehen in Glückstadt in Holstein an Bord, dazu 44 Soldaten, zwei Spielleute, zwei Ingenieure und einige Arbeiter.



Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden