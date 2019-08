Im Sommer 1896 konnten die Berliner am Treptower Karpfenteich, wo heute das Sowjetische Ehrenmal steht, die Welt der deutschen Kolonien besichtigen. Die Besucher betraten das 60.000 Quadratmeter große Gelände der Ersten Deutschen Kolonialausstellung durch ein aus Mangrovenholz gefertigtes und mit afrikanischen Masken behängtes Tor. Dahinter wanderten sie nicht nur zwischen exotischen Gewächsen, Bambushütten und hölzernen Sakralbauten umher, sondern begegneten auch den "Eingeborenen", die man aus allen deutschen Kolonien nach Berlin gebracht hatte.

Diese Menschen lebten auf dem Ausstellungsgelände in nachgebildeten Hüttendörfern und sollten ihren Tag möglichst so verbringen wie in ihrer Heimat. Ließen Wetter und Anstand es zu, trugen sie ihre traditionelle Kleidung. Beaufsichtigt wurden sie von Berliner Schutzpolizisten, die ihrerseits in weißen Leinenanzügen und Tropenhelmen umherliefen.

Überhaupt bemühte man sich, im Gegensatz zu anderen, privat organisierten Völkerschauen die strikte Trennung zwischen Besuchern und Bewohnern zu überwinden und die Realität des kolonialen Alltags nachzustellen. So konnten sich die Bewohner der Kolonien außerhalb ihrer Showzeiten frei auf dem Gelände bewegen. Manchen brachte man sogar deutsches Liedgut bei, was dazu führte, dass Besucher auf Massai-Krieger trafen, die Heil dir im Siegerkranz sangen. Umgekehrt konnten die Deutschen die Hütten betreten und an ihren Feiern und Tänzen teilnehmen.



Hinter dieser ungewöhnlichen Freizügigkeit verbarg sich gleichwohl ein striktes Disziplinierungsregime. Verträge regelten den Alltag bis ins Kleinste, zudem standen die Afrikaner unter polizeilicher und me­ dizinischer Beobachtung und mussten sich jederzeit für Fotografien, absurde Körper­vermessungen und andere "wissenschaft­liche" Untersuchungen bereithalten. Bei Fehlverhalten drohte ihnen die Rationie­rung des Essens oder Freiheitsentzug. Be­straft wurden sie auch, wenn sie mit höl­zernen Monokeln preußische Offizieren nachahmten.



Doch es ging in der Schau nicht nur um die Präsentation der neuen Untertanen, auch die große Aufgabe der Kolonisation selbst sollte den Besuchern nähergebracht werden. So waren fast alle Akteure in ei­genen Hallen vertreten: die Kolonialver­eine, die Missionen, die Tropenärzte, die Schutztruppen und die kolonial engagier­ten Frauen. Wie zu dieser Zeit üblich, war die Berliner Kolonialausstellung ein jahr­marktähnliches Spektakel. Man konnte sich in einer Trambahn "durch die Kolo­nien" fahren lassen oder Tret­- und Elektro­boote mieten, um auf dem Karpfenteich den Ruderbooten der Afrikaner zu begeg­nen. Besonders beliebt waren die Auftritte der "Eingeborenen", die ihre Tänze und Jagdtechniken, ihre Esskultur oder ihre Trommel­-Telephonie vorführten. Zur Belustigung der Zuschauer degradierte man die Menschen aus den Kolonien zu exotischen Objekten.

Dennoch versuchte die Berliner Ausstellung einen eher friedlichen, produktiven und experimentellen Kolonialismus zu zeigen und seinen brutalen Machtanspruch zu verschleiern. Das lag auch daran, dass Mitte der 1890er-Jahre immer offenkundiger geworden war, mit welcher Gewalt die koloniale Expansion einherging. Erst jetzt begann man zu begreifen, wie viel Tod und Zerstörung ehemals gefeierte Entdecker und Kolonialhelden hinterlassen hatten. So lief im Jahr der Ausstellung unter großem öffentlichem Interesse ein Disziplinarverfahren gegen Carl Peters, den Gründer Deutsch-Ostafrikas, der sich wegen Amtsmissbrauchs und willkürlicher Anwendung der Todesstrafe verantworten musste. Außerdem ging 1896 durch die europäische Presse, zu welchen Gewaltexzessen es auf deutschen und britischen Expeditionen in Afrika gekommen war – der Stoff für Joseph Conrads berühmten Roman Heart of Darkness.

"Die Kolonialpolitik", so schrieb Carl Peters zehn Jahre zuvor, "will nichts Anderes als die Kraftsteigerung und Lebensbereicherung der stärkeren, besseren Rasse auf Kosten der schwächeren, geringeren." Verglichen mit dieser in ihrer Konsequenz genozidalen Logik, bemühte sich die Berliner Ausstellung um ein helles, freundliches Bild des Kolonialismus.

Christian Geulen ist Professor für Geschichte an der Universität Koblenz-Landau. Der Historiker ist Gastautor für ZEIT Geschichte.

Kein historisches Phänomen folgt jedoch wirklich der George-Lucas-Logik von der hellen und der dunklen Seite der Macht, erst recht nicht der Kolonialismus. Gerade hier gilt es, den Zusammenhang von Alltag und Gewalt, Kultur und Inhumanität, Zivilisation und Barbarei zu verstehen – nicht nur 1896 in Berlin-Treptow.

Die vergleichsweise kurze, aber umso intensivere Phase deutscher Kolonialpolitik zwischen 1884 und dem Ersten Weltkrieg war ein integraler Bestandteil der europäischen Welteroberung, die 1492 mit der zufälligen Entdeckung Amerikas begonnen hatte. Die europäische Expansion prägte nicht nur die Verteilung von Reichtum, Armut und Krisenherden auf der Welt, sie brachte auch die immer noch wirksame Rechtfertigungserzählung von der zivilisatorischen, kulturellen und technischen Überlegenheit des Abendlandes hervor, aus der sich seine Vormachtstellung erkläre. Bis heute – und zuletzt besonders laut – wird diese Erzählung wiederholt und zugleich davor gewarnt, die Überlegenheit durch zu viel Kulturvermischung zu gefährden.

Dabei stellt sich die Sache historisch betrachtet eher umgekehrt dar: Nicht die zivilisatorische Überlegenheit Europas begründete seine globale Expansion, sondern erst die globale Expansion begründete Europas Selbstverständnis, Speerspitze der "Moderne" zu sein. Erst im Rückblick stellt sich Kolumbus’ Irrfahrt als Beginn einer neuen Epoche dar.

Nur zwei Jahrzehnte später war mit Magellans Weltumsegelung der ungefähre Umfang dessen bekannt, was die Menschheit sich in Zukunft würde teilen müssen. Entsprechend früh wurden globale Einflusszonen und Interessengebiete abgesteckt, zunächst zwischen Spanien und Portugal, dann zwischen England und Frankreich. Obwohl es noch lange dauern sollte, bis sämtliche Erdteile erschlossen wurden, war alle Expansion schon jetzt Globalisierung – und alle "Entdeckung" machtpolitische Eroberung sowie ökonomische Ausbeutung.

Die Tatsache, dass all die neuen außereuropäischen Räume bewohnt waren, führte zu einer mehrere Jahrhunderte andauernden, erst christlich, dann aufklärerisch geführten Diskussion über den Status dieser Bewohner: Waren es Naturwesen? Potenzielle Christen? Edle Wilde?

Für die europäischen Aufklärer des 18. Jahrhunderts, die aus der Tradition des Naturrechts Vorstellungen universaler Gleichheit entwickelten und damit den absolutistischen Ständestaat kritisierten, war es keine Frage, dass auch die Bewohner fremder Erdteile Menschen seien. Doch mussten sie zugleich erklären, warum diese Menschen seit fast 300 Jahren wie "Untermenschen" behandelt, warum sie wie im Fall der Afrikaner zu Millionen deportiert und versklavt wurden.

Nicht zuletzt um diesen Widerspruch zu glätten, erfanden die Aufklärer zivilisatorische Hierarchien: Ja, auch die Bewohner außereuropäischer Länder waren Menschen, aber Menschen einer unteren Entwicklungsstufe, die erst noch zivilisiert werden mussten, um wahrhaft Teil des europäischen Konzepts von Menschheit zu sein. Dies war eines der überzeugendsten Narrative, um in den folgenden 150 Jahren den imperialen Kolonialismus zu rechtfertigen. So war etwa der Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1837 überzeugt, dass "der Neger" zu "keiner Entwicklung und Bildung fähig" sei. Afrika sei "kein geschichtlicher Weltteil, er hat keine Bewegung und Entwicklung aufzuweisen."