Der Weg vom einen in das andere Deutschland führte nicht nur in den Westen. Oft wird vergessen, dass zwischen 1949 und 1989 etwa 550.000 Menschen die Gegenrichtung einschlugen und aus der Bundesrepublik in die DDR übersiedelten. Die meisten von ihnen wanderten in den Jahren bis zum Mauerbau aus, und immerhin 330.000 blieben dauerhaft im Osten.

