Im Schatten der Niederlage gegen Napoleon suchte die deutsche Einigungsbewegung nach den "Kraftquellen der Nation" im Mittelalter – und fand sie in der Entstehung des deutschen Reiches im 10. und 11. Jahrhundert. Dasselbe Muster lässt sich für die Zeit nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg erkennen: Wieder erinnerten sich die Deutschen an diese ferne Vergangenheit, als man Vormacht in Europa war. Stets waren es Momente nationaler Schwäche und Demütigung, in denen die Geburt des mittelalterlichen Reiches in Deutschland nationale Sehnsüchte weckte.

