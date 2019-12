Woran denkt Karl, der große Karl, in dieser Weltsekunde in der Peterskirche in Rom, da ihn der Papst zum Kaiser krönt? Denkt er zurück an seine Vorläufer, an Cäsar, Augustus, an Trajan, der die Grenzen des Römischen Reichs dehnte wie kein Imperator zuvor? An Konstantin, der das Christentum im Reich befördert hatte?

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie weiter: Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden